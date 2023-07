Se agrava el mercado de alquileres en Mendoza

En los últimos años, factores económicos y sociales han dado lugar a una situación de inestabilidad para quienes alquilan. La situación económica nacional, la fluctuación del tipo de cambio y las políticas gubernamentales en relación con la vivienda han contribuido a una creciente incertidumbre en el mercado inmobiliario mendocino. Como resultado, los precios de los alquileres se han disparado y han comenzado a ofrecerse en dólares, una medida que refleja la pérdida de valor de la moneda local y la inflación.

Hace varias semanas se pueden visualizar en portales digitales las viviendas para familias expresados en la divisa estadounidense. Para darnos una idea, a la fecha, por una casa de una habitación los precios arrancan en los 580 dólares, mientras que una con más ambientes puede llegar a los 2.500 dólares. Vale aclarar que la búsqueda se hizo en cuatro departamentos de Mendoza (Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo) y que algunas de las propiedades se encuentran en barrios privados, por lo que se le suman los costos de expensas que suelen cobrar.

Oferta de alquileres de casas - captura de pantalla.

Con la misma modalidad se buscaron departamentos en las mismas zonas, un dos ambientes cuesta desde 250 dólares y algo más amplio puede llegar a salir 2.000 dólares. A los valores en moneda extranjera se le deben sumar los costos de las expensas y demás servicios.

Oferta de alquileres de departamentos - captura de pantalla.

Legalidad de contratos

En este contexto, desde Los Andes consultamos a distintos personajes del rubro inmobiliario para saber si alquilar en dólares entra dentro de la Ley de Alquileres y cuáles son las normativas que no se cumplen al colocar un precio que no es en pesos.

“En realidad no existe el mercado de alquileres en dólares, los alquileres, para que sean legales, tienen que ser pactados en pesos. Si tiene un mercado de dólares, por ejemplo, donde se utiliza el dólar oficial como referencia vienen a ser los alquileres comerciales. Ahí sí podés tomar como referencia un tipo de cambio oficial que se deja pactado en el contrato y eso es válido. En los que serían para habitación, no sería legal. De producirse o de generarse contratos en dólares, en el caso que se judicialice, esa cláusula sería inválida y habría que hacerse cargo de las costas del juicio, esperar el plazo hasta que se determine cómo va a salir el mismo, y eso puede pasar entre dos años, tres años”, explicó Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios.

Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios.

Por su parte, Santiago Debé, delegado en la provincia de la Cámara Argentina de Propietarios y dueño de una inmobiliaria hace 47 años comentó que, si bien está prohibido por ley, los precios en dólares de los alquileres es algo normal en el país: “Existen desde hace mucho tiempo porque la verdad es que es un país impredecible, y hablamos de dólar porque el peso argentino se ha envejecido tanto, ha caído tanto que nadie confía en él. Nadie invierte pesos, entonces, el problema que se da es que para fijar un valor no cabe otro que hacerlo en dólares”.

El dólar y los contratos

“Los inmobiliarios no podrían estar haciendo ese tipo de contratos. En principio estos son contratos que se están dando entre propietarios e inquilinos, en forma directa. Es verdad que se están haciendo, un poco fruto de que existe un nivel de incertidumbre sumamente grande con lo que se fue dando con la Ley de Alquileres. Entonces, es normal llegar a este fenómeno, que es un contrato hostil al blue. Una especie de contratos paralelos, que en principio no tienen problema hasta que, si los tienen”, agregó Eduardo Rosta.

A su turno, Santiago Debé detalló: “Cuando viene alguien a querer alquilar en dólares, nosotros lo que recomendamos es que alquilar en dólares está prohibido. Nosotros no podemos violar lo que dice la ley. Los contratos que hacemos son 100% en pesos. Ahora, yo entiendo que ante el desastre económico financiero en el que se encuentra el país, porque hablemos claro, el país está en un verdadero caos. Donde nadie sabe qué es lo que tiene, nadie sabe cuánto valen las cosas, donde no hay un parámetro fijo como para a partir de ahí poder valorizar los distintos bienes y productos, entonces pasa esto, la gente empieza a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, nosotros somos profesionales y estamos sujetos a lo que dice la ley”.

Santiago Debé, delegado en la provincia de la Cámara Argentina de Propietarios.

Qué pasa con la Ley de Alquileres

Con un escenario incierto todavía sobre el futuro de la normativa que rige actualmente los contratos de alquileres, desde el sector inmobiliario platearon la necesidad de rever la norma: “Nosotros queremos que de una vez por todas los legisladores, que realmente son los responsables de los problemas con los alquileres. Hace tres años es un loquero el mercado inmobiliario. La ley anterior era la 23.091, que se dictó en el año 82 y que fue una ley que no tuvo ningún problema durante 30 años. Ahora se ponen a emparcharla, a crear cosas nuevas que no van a ningún lado. No es que solamente el inquilino está perjudicado, está perjudicado el propietario, nosotros y todos los que dependen de poder alquilar o comprar una casa digna”, acusó Santiago Debé.

Mientras que Eduardo Rosta se mostró expectante de un cambio, aunque sin optimismo para que suceda en el corto plazo: “La verdad es que veo difícil que vaya a salir positivo porque ninguna de las partes, tanto la oposición como el gobierno, llegan a tener la mayoría como para dar el tratamiento y cerrar el tema. Entonces si no existe voluntad entre ellos en ponerse de acuerdo, este tema va a seguir dando vueltas hasta más o menos abril del año que viene. Pero en el caso de que funcionara, de que realmente se resolviera, la parte más simple sería modificar la ley, los dos artículos más importantes que son la indexación y el plazo”, cerró.

Seguí leyendo