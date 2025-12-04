Alfredo Cornejo en el fin de año de Los Andes: "Rogamos sean aprobados en el Senado los proyectos mineros"

Los Andes reunió a funcionarios, especialistas y lectores en una jornada de cierre de año con tres temáticas fijas "Economía, Política y Filosofía" . En ese marco, el gobernador Alfredo Cornejo expuso la visión provincial frente al nuevo escenario nacional, con un fuerte énfasis en el orden fiscal, la competitividad productiva y el rol de la minería en el desarrollo futuro.

Ante un auditorio colmado, Cornejo planteó que Mendoza llega a este momento histórico con un Estado más eficiente y con sectores económicos que requieren un nuevo impulso para sostener su crecimiento. El mandatario defendió la necesidad de avanzar en proyectos estratégicos, especialmente aquellos vinculados al cobre , que considera claves para la transición energética y la diversificación provincial.

El gobernador comenzó su exposición destacando que la Argentina atraviesa “ una situación de cambio ”, marcada por modificaciones profundas en el régimen económico. Aseguró que “ se están cambiando las reglas de juego de crear riqueza y del funcionamiento de los mercados ”, y que estos cambios cuentan con “ una validación social ”, incluso cuando puedan generar tensiones en el corto plazo. En su visión, Mendoza llega mejor posicionada a este nuevo ciclo gracias a un trabajo sostenido sobre sus cuentas públicas.

Cornejo explicó que la provincia ajustó su estructura estatal a lo largo de casi una década: “ Mendoza hoy tiene un gasto público que, como porcentaje de su producto, es entre 4 y 5% ”. También subrayó la baja de impuestos y la mejora en la calidad administrativa. Recordó que Mendoza lleva “ 8 años sin déficit y sin tomar deuda para cubrirlo ” y que la única deuda tomada fue para obras, lo que terminó mejorando “ su stock y su flujo de deuda ”.

El mandatario sostuvo que este ordenamiento es fundamental para aprovechar las nuevas condiciones del país, pero aclaró que no alcanza sin un marco macroeconómico estable. “ De nada vale que el gobierno haga bien su trabajo estatal si el contexto macroeconómico no lo acompaña ”, señaló.

La matriz productiva provincial y la búsqueda de nuevos motores

El gobernador repasó las transformaciones que sufrió la economía mendocina durante las últimas tres décadas. Señaló que la provincia pasó de representar el 4% del producto nacional a “3,7%, una merma importante”, afectada por la caída de actividades históricas como el petróleo. Recordó que desde 2010, con la concentración de inversiones en Vaca Muerta, “empezó a disminuir nuestra actividad petrolera”. Esta pérdida de dinamismo obligó a Mendoza a sostener el crecimiento mediante turismo, servicios y vitivinicultura.

Cornejo advirtió que esos sectores también enfrentan dificultades. En la cultura, la baja del consumo nacional impacta en producciones locales. En la vitivinicultura, la competencia es cada vez más intensa: “Muchas más provincias, muchos más países hacen vino”, detalló. Aun así, reconoció que hay segmentos del vino mendocino que lograron “ganar mercados en condiciones macroeconómicas totalmente adversas” y que impulsaron el auge del turismo enológico.

Frente a estos desafíos, el gobernador sostuvo que Argentina necesita más de un motor productivo funcionando al mismo tiempo. “A la Argentina no le alcanza con un solo motor. Ahora se está encendiendo un segundo motor del gas, el petróleo, la energía”, afirmó. Para completar esa estructura, señaló que es indispensable activar el potencial minero.

Minería, cobre y una decisión política que definirá una década

Cornejo dedicó el tramo más enfático de su discurso al desarrollo minero. Planteó que la provincia trabajó con rigor técnico y continuidad política: “Hemos trabajado sostenidamente en estos dos años para que haya minería sustentable, sostenible económicamente en Mendoza”. Explicó que este nuevo enfoque se apoya en un contexto global donde la demanda de minerales críticos es cada vez mayor, especialmente el cobre, al que calificó como “nuestro foco… nuestro vector para agregarle otro motor de crecimiento”.

Fin de año Los Andes (4)

El gobernador señaló que Mendoza tiene condiciones geológicas probadas para sumarse a la transición energética internacional: “Tenemos cobre en cantidades para contribuir a un proceso viscoso de la electromovilidad”. Afirmó que esta oportunidad coincide con un escenario político y macroeconómico que permite atraer inversiones y viabilizar proyectos que antes no tenían condiciones para avanzar.

En su mensaje más político, Cornejo pidió apoyo institucional para avanzar: “Rogamos sea aprobado en el Senado los cuatro proyectos mineros”, enfatizó. Entre ellos destacó uno de explotación que, de aprobarse, se transformaría en “el primer proyecto de sacar cobre propiamente dicho en el país”. Según explicó, el objetivo es que esté en actividad hacia “2027 o 2028”, con impacto directo en empleo, infraestructura y producción regional.

Para finalizar, Cornejo reconoció el costo político que implica impulsar estos cambios: “Desincentiva ser corajudo, pero creo que es una gran oportunidad para Mendoza y me lo he tomado muy en serio”. Aseguró que los resultados no serán inmediatos, pero sí duraderos: “Los beneficiarios serán, sin duda alguna, la sociedad de Mendoza”.