Adiós a un histórico shopping: el sobreviviente que quedará en el nuevo megapredio inspirado en Miami

Después de más de 30 años, el shopping Portal Palermo cierra su ciclo en la Ciudad de Buenos Aires. El predio, ubicado entre Bullrich y Cerviño, fue adquirido por Consultatio , la desarrolladora de Eduardo Costantini , por 127 millones de dólares.

Sube el dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial y cuál es la brecha con el blue

Allí funcionan un Jumbo y un centro de compras Easy de Cencosud , que seguirán presentes en el nuevo proyecto urbano. La iniciativa de Costantini busca transformar las 4,4 hectáreas en un megapredio inspirado en Miami , combinando residencias, oficinas, locales comerciales y amplios espacios verdes.

La inversión prevista supera los 350 millones de dólares y apunta a convertir el área en un referente de diseño, arte y arquitectura en Palermo , manteniendo la continuidad operativa de Cencosud con un Jumbo de última generación.

Tras la adjudicación del terreno a Eduardo Costantini , Cencosud inició su retiro ordenado del Portal Palermo , manteniendo operaciones hasta diciembre de 2026, cuando vence la concesión. “El compromiso de Cencosud con la Argentina sigue intacto.

El grupo está trabajando en un plan de expansión para el próximo año”, afirmaron voceros del grupo chileno, que opera hace 40 años en el país y emplea a unos 23.000 trabajadores.

El acuerdo con Consultatio asegura que habrá un nuevo Jumbo en el desarrollo urbano, con aproximadamente 7.000 metros cuadrados de sala de venta y un diseño moderno en línea con la propuesta de Costantini.

Jumbo Portal Palermo

Según la desarrolladora, el proyecto “busca convertirse en un referente urbano de la ciudad de Buenos Aires” y combina usos residenciales, comerciales y culturales. Fuentes cercanas indicaron que “Cencosud sabía que esto iba a ocurrir y se está preparando para retirarse de esta ubicación de forma ordenada”, mientras mantiene inversiones en otras aperturas y remodelaciones de sus marcas Jumbo, Easy, Disco y Makro.

El megaproyecto que redefinirá Palermo

El nuevo distrito urbano proyectado por Eduardo Costantini transformará por completo la zona. Inspirado en el Design District de Miami, el desarrollo combinará identidad local con propuestas de vanguardia. “Lo que más nos atrae de la zona es la ubicación y su escala. Siempre nos gustan los proyectos que tienen escala porque nos da la posibilidad de desarrollar la parte creativa”, explicó Costantini, creador del Museo MALBA y fundador de Consultatio.

El plan contempla destinar el 65% del terreno a espacios públicos y áreas verdes, sumando esculturas urbanas y obras de arte que aporten valor cultural. Se construirán edificios de hasta siete pisos, con la posibilidad de elevarse a nueve en sectores específicos, respetando la normativa urbanística de la Ciudad.

El proyecto incluirá viviendas, oficinas, locales comerciales y espacios recreativos, consolidando un polo de diseño, gastronomía y arte de referencia en la región. Se espera que las obras comiencen tras la salida de Cencosud en 2026 y finalicen entre 2029 y 2030, consolidando un nuevo ícono urbano para Palermo.