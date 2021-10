¿A cuánto estará el dólar en diciembre de 2021? Esta es la cotización que estiman 40 especialistas

Los más de 40 especialistas que participan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipan que la divisa alcance un valor de entre $105 y $105,20. A ese valor habrá que sumarle los impuestos que abonan los ahorristas (65%). De aumentar en esa medida, se puede esperar también un blue mucho más alto.

Dicho estudio consiste en un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan personas especializadas, locales y extranjeras, sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina que recopila el Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Cabe recalcar que los pronósticos vertidos en este informe no constituyen proyecciones propias del BCRA”, según aclara la autoridad monetaria.

Para el último informe, se contemplaron pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 26 consultoras y centros de investigación locales, 14 entidades financieras de Argentina, y 2 analistas extranjeros 1.

¿A cuánto subirá el dólar oficial este 2021?

Los analistas del REM ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $105,0 por dólar en diciembre 2021, contemplando que se ubique en $155,9 por dólar a fines de 2022.

Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable con horizontes de corto plazo proyectan que el tipo de cambio nominal promedio para fines de diciembre de 2021 alcance $105,2/US$.

Se espera una inflación interanual del 48% hacia diciembre. / Mariana Villa

¿Qué pasará con los precios? La inflación en 2021

A fines de septiembre de 2021, los analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista para 2021 se ubicará en 48,2% i.a. (interanual, 0,2 p.p. por debajo de la encuesta previa).

Quienes mejor pronosticaron esa variable para el corto plazo (TOP-10) esperan en promedio una inflación de 48,6% i.a. (0,2 p.p. por debajo de la encuesta previa). Asimismo, los participantes del REM elevaron el pronóstico de inflación para 2022 a 46,0% i.a. (+2,9 p.p. respecto del REM previo).

Mariana Villa / Los Andes

Desocupación, déficit fiscal y otras variables

Por otra parte, la proyección provista por las y los analistas para la desocupación abierta para el tercer trimestre de 2021 sería de 9,9% de la PEA (Población Económicamente Activa). Para el cuarto trimestre de 2021 la mediana de los pronósticos se eleva hasta 10,1%, valor que se reduciría en el primer trimestre de 2022 hasta 10,0%.

Las y los integrantes del TOP-10 estimaron también en 10,1% el registro esperado para el último trimestre de 2021.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) que realizan las consultoras económicas para 2021 se elevó respecto del relevamiento anterior en $68,6 miles de millones hasta $ 1.568,6 miles de millones, tras haberse registrado un déficit de $ 1.750,0 miles de millones en 2020.

Asimismo, las y los analistas prevén un déficit de $ 1.800,0 miles de millones para 2022. El promedio de las y los 10 pronosticadores más precisos en el pasado para esta variable indica un déficit proyectado de $ 1.468,7 miles de millones para 2021.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman que para 2021 ascenderían a US$ 73.447 millones, incrementándose en US$ 4.063 millones con relación al último REM y US$ 18.563 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

Las y los 10 mejores pronosticadores proyectaron un valor superior de exportaciones, en torno a los US$74.293 millones. En tanto, el valor de las importaciones (CIF) del año 2021 se ubicaría en US$ 59.817 millones, esto es US$ 2.633 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 17.461 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones). Las y los integrantes del TOP-10 estimaron un valor superior de importaciones anuales: US$60.320 millones.