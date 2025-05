Una relación que llegó a su fin: momentos inolvidables de Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas

Contar todos los partidos que allí disputó Godoy Cruz en ese lapso de tiempo sería engorroso, innecesario, y poco práctico. No hace falta exponer números que nada tienen que ver con la emoción del hincha Tombino. Para muestra sobra un botón. El tan ansiado ascenso, la primera victoria ante un grande en la categoría, el debut internacional, un golazo inolvidable, y la clasificación a octavos de Libertadores: eventos guardados en la memoria.

La fiesta empezó temprano con el gol del Pipa Villar, y no se cortó con el intrometido tanto de César Carranza. El doblete del Tanque Giménez no se hizo esperar, y la emoción invadió el estadio provincial: Godoy Cruz era de primera.

Ese día, Juan Manuel Llop mandó al campo a: Sebastián Torrico; Gonzalo Prósperi, Gustavo Bordicio, Josimar Mosquera, Silvio Duarte; Matías Arce, Gastón Martina, Mariano Torresi, Diego Villar, Enzo Pérez; Daniel Giménez.

Victoria ante River Plate y permanencia asegurada:

MFRTSZBVHE2DIMBXMY3TGN3EMM.webp El gol del Memo ante el Millonario, recordado momento en 2009 Los Andes

La del 21 de junio de 2009 es una de las victorias más importantes de Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas, por el rival y por lo que significó. Tan sólo un año antes había logrado retornar a la máxima categoría tras el inesperado descenso, y ese fantasma todavía acechaba.

El Expreso debía ganarle a River Plate, nada más y nada menos, para quedarse tranquilo y asegurar la permanencia en Primera División. El solitario gol de Iván Borghello alcanzó para cumplir con ese objetivo ante un histórico contrincante, al que sólo pudo vencerlo en Mendoza dos veces más (2021 y 2024).

Esa tarde, Godoy Cruz salió con: Nelson Ibáñez; Gabriel Vallés, Leonardo Sigali, Francisco Dutari, Lautaro Fórmica; Martín Aguirre, Nicolás Olmedo, Cristian Leiva, Víctor Figueroa; Iván Borghello, Leandro Caruso.

Primera experiencia internacional: Debut en la Copa libertadores:

hace-4-anos-godoy-cruz-debutaba-la-libertadores-un-triunfo-liga-quito.webp El debut del Expreso en la Copa Libertadores Los Andes

El 17 de febrero de 2011, el Bodeguero debutó en la Copa Libertadores ante Liga de Quito, en un partido correspondiente al Grupo 8.

Los dos Sánchez, Carlos y Nicolás, permitieron que la fiesta de la primera vez sea completa, aportando los dos goles para el importante triunfo por 2 a 1, mientras que Reasco había igualado para la visita. Esa noche, el Malvinas Argentinas fue testigo del primer encuentro de un mendocino por un certamen internacional de CONMEBOL en toda su historia.

La formación del Tomba ese día fue: Sebastián Torrico; Roberto Russo, Leonardo Sigali, Nicolás Sánchez, Zelmar García; Carlos Sánchez, Nicolás Olmedo, Ariel Rojas, Diego Villar; Pablo Miranda, Rubén Ramírez.

Godoy Cruz clasifica a octavos de la Libertadores:

H1m_i8YyZ_1256x620.jpg Garro y un gol con boleto a octavos de final Gentileza web

El 4 de mayo de 2017, Godoy Cruz recibió a Libertad de Paraguay en un duelo correspondiente a la penúltima fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Una igualdad alcanzaba para decretar otro momento histórico del club en el Malvinas Argentinas: jugar los octavos de final por primera vez en la historia.

La noche había empezado cruzada, debido a que a los 23’ Juan Santacruz adelantaba al visitante. Sin embargo, el escritor de ese recordado capítulo fue un hombre de la casa. Juan Fernando Garro recibió la habilitación de Ángel González, y estampó la igualdad.

Si bien no ganó, conseguir el boleto a los duelos directos fue suficiente premio para el Expreso, que esa tarde alistó a: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Danilo Ortiz, Diego Viera, Fabrizio Angileri; Gastón Giménez, Fabián Henríquez, Diego Poyet; Marcelo Correa, Juan Garro, Ángel González.

El tiro libre del Morro García, un icónico momento en el Malvinas:

Embed Materia: cómo definir un clásico

Profesor: Santiago “ El Morro “ García



Primera división 2016



Godoy cruz 1 - 0 San Martín San Juan pic.twitter.com/k2AwzD2X0c — Clubes del interior (@Clubesinterior) May 14, 2025

El clip todavía revolotea por las redes sociales, casi diez años después. El 23 abril de 2016, Godoy Cruz jugó en el Malvinas ante San Martín de San Juan con la obligación de ganar para no perder pisada a la punta del campeonato, que compartía con San Lorenzo de Almagro.

Transcurrían 36 minutos del segundo tiempo, y el trámite era chivísimo. El Expreso no podía entrarle al Verdinegro, pero apareció el héroe: Santiago García. El Morro la acomodó, calibró la puntería, y no falló, anotando un golazo y desatando el delirio Bodeguero en el clásico de Cuyo.

Los once del Tomba para esa tarde fueron: Rodrigo Rey; Lucas Ceballos, Diego Viera, Danilo Ortiz, Facundo Cobos; Fabián Henríquez, Fernando Zuqui, Guillermo Fernández, Facundo Silva; Jaime Ayoví, Santiago García.

Luego del partido ante Atlético Grau, Godoy Cruz dejó el Malvinas Argentinas para no volver por un tiempo, ansioso por comenzar un nuevo y emocionante capítulo en su historia. No se notó ni un ápice de tristeza o duda en sus hinchas, dirigentes o jugadores sobre esa decisión. No es para menos. El estadio de todos lo trató bien durante muchos años, pero el amor por el hogar es incomparable. El Estadio Feliciano Gambarte espera el reencuentro.