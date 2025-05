El Malvinas Argentinas volverá a recibir shows: desde cuándo y quién es la importante artista que podría cantar

El Estadio Malvinas Argentinas , construido para la Copa del Mundo de la FIFA Argentina 1978 con el nombre de Estadio Mendoza inicialmente, no solamente ha sido el escenario de los partidos de fútbol más importantes disputados en la provincia. Y es que este emblema del Parque San Martín , que cumplirá 47 años el 14 de mayo , ha sido también testigo del paso de artistas de renombre internacional por tierras mendocinas, y que van desde Luis Miguel hasta Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Sting y Tracy Chapman (todos protagonistas del histórico recital organizado por Amnistía Internacional en 1988 ).

Sin embargo, desde hace ya 10 años que el Malvinas Argentinas no se alquila ni destina para shows , recitales u otro tipo de eventos que no tengan que ver con el fútbol , a excepción de los encuentros disputados una vez al año por Los Pumas y como parte del Rugby Championship . Pero todo parece encaminado para que, a partir de 2026 , esto se revea. Y el estadio mundialista mendocino pueda volver a ser escenarios de recitales multitudinarios y con capacidad para más de 40.000 personas . Al menos esa es la intención de la Provincia, según confirmó el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta .

Federico Chiapetta (Subsecretario de Deportes) recorriendo el campo del Estadio Malvinas Argentinas donde se realizaron trabajos de mantenimiento del césped.

Sin embargo, el regreso del Tomba a su casa no tiene una fecha definida aún, por lo que el estadio mundialista continuará siendo la localía del equipo bodeguero. A ello se suma la probabilidad de que Independiente Rivadavia encare en los próximos meses una serie de remodelaciones en sus tribunas, lo que llevaría a la Lepra a mudarse al Malvinas durante algunos partidos de local también.

"Al no tener fecha de regreso Godoy Cruz a su estadio y ante esta posibilidad de que Independiente tenga que jugar de local también en el Malvinas, la realidad es que en lo que queda de 2025 el estadio va a estar preparado para que se juegue al fútbol todos los fines de semana", resumió el subsecretario de Deportes, quien sumó a los partidos que disputen los dos equipos mendocinos en la máxima categoría del fútbol nacional los eventuales duelos por Copa Argentina.

Recitales y otros shows, a partir de 2026: quiénes podrían tocar en el Malvinas Argentinas

Fue el propio Federico Chiapetta, al frente de Deportes de Mendoza desde diciembre de 2015 (primer gobierno de Alfredo Cornejo, luego con continuidad durante la gestión de Rodolfo Suarez y quien se mantiene en el cargo en la actualidad, ya nuevamente con Cornejo) quien le cerró la puerta al Malvinas como escenario de recitales y otros eventos ajenos a lo futbolístico (a excepción de los partidos de Los Pumas, en rugby).

"Durante todo estos años hemos descartado propuestas de shows, ya que cuidar el césped. Al comienzo habremos tenido cerca de 10 propuestas de espectáculos, pero las descartamos. Y, en la medida en que se fue corriendo la voz, ya los productores dejaron de preguntar por el Malvinas para shows", reafirmó Chiapetta.

El estadio Malvinas Argentinas se quedó sin público en marzo de 2020 - Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Pero en un 2026 donde, de no mediar inconvenientes, el Tomba regresará al Gambarte y la Lepra continuará en el Gargantini, el escenario (valga el término) cambia para el Malvinas. Entonces, según destacó el subsecretario de Deportes, más allá de que continuará siendo para uso prioritario del fútbol -por ejemplo, para partidos de Godoy Cruz o Independiente contra Boca y River y también para Copa Argentina-, regresarán los shows masivos.

Ello no implicará descuidar el estado del campo de juego para los distintos partidos, y -por ejemplo- se continuarán con las dos resiembras de césped que se realizan anualmente en el Malvinas, así como también los trabajos de mantenimiento de las butacas.

Si bien hasta el momento no hay ninguna confirmación y recién se están retomando las conversaciones con algunos productores -las mismas que se suspendieron hace diez años-, son varias las propuestas que, extraoficialmente, se han acercado a la Provincia y para alquilar el Malvinas Argentinas.

Y aunque no hay nada concreto ni oficial presentado a Mendoza aún, uno de los rumores más fuertes referidos al regreso de los shows musicales multitudinarios al estadio mundialista de Mendoza la tiene como protagonista a Tini Stoessel. Claro que no es más que un rumor, porque en lo concreto no hay nada presentado aún.

Cuánto cuesta alquilar el Estadio Malvinas Argentinas

El mantenimiento del estadio Malvinas Argentinas le cuesta a la Provincia de Mendoza cerca de 29 millones de pesos al mes. El presupuesto para ello sale de los propios fondos que se destinan a la Subsecretaría de Deportes y es una mínima parte lo que se puede solventar con lo que se les cobra a los clubes o a la organización de la Copa Argentina para los partidos que se disputan en Mendoza.

Godoy Cruz vs. River.jpeg

"Lo que ingresa por el alquiler significa el 15% del mantenimiento. El costo del alquiler, por partido, está por debajo de los 4,3 millones de pesos. Y a los equipos mendocinos se les hace el 50% de descuento, por lo les queda en poco más de 2 millones", agregó Chiapetta.

Aconcagua Arena: buscan tercerizarlo y que se haga una inversión base de 8 millones de dólares

A metros del acceso norte al Estadio Malvinas Argentinas se encuentra otro de los escenarios que, si bien fue pensado inicialmente como sede para eventos deportivos, también es un lugar de referencia para recitales y otros shows masivos. Se trata del estadio cubierto Aconcagua Arena.

Torneos de pádel, partidos de futsal, puestas en escena del Cirque Du Soleil, un recital de Ricky Martin y hasta la sede de vacunación de algunos grupos durante la pandemia de Covid-19 han sido algunos de los usos que ha tenido el Aconcagua Arena desde su inauguración.

Estadio Arena Aconcagua Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Ahora, según confirmó Chiapetta, hay una intención de tercerizar y concesionar el manejo del estadio.

"Está en proceso de borrador la propuesta de poder tercerizarlo, hay un interés en avanzar por ese lado para que lo administre un privado. Claro que se va a pedir una inversión inicial importante, ya que hay que adquirir equipos de aire que son importantes y tienen un costo cercano a los 3 millones de dólares. Además se va a pedir que se invierta en mejoras en el sonido, en los palcos y en los servicios gastronómicos, una puesta a punto para que funcione como un arena normal y que, estimamos, sería cercana a los 8 millones de dólares", destacó el subsecretario de Deportes.

La construcción del Aconcagua Arena fue iniciada durante la gestión de Francisco Pérez como gobernador, aunque quedó abandonada la obra por falta de fondos. Y fue retomado, culminado e inaugurado en 2018. Duki y Airbag son otros de los artistas que han pasado por el lugar.

"Con los shows que se han hecho en el lugar ha alcanzado para cubrir los costos de mantenimiento, pero estamos lejos del ideal. Hay que optimizarlo y ya hay un interés de privados que se acercan a preguntar ante la posibilidad de tercerizarlo, pero no hay nada concreto aún y por eso está en análisis", concluyó Chiapetta.