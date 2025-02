Morro García inolvidable: así fue el homenaje de Godoy Cruz para su ídolo

A cuatro años de su partida física, el hincha de Godoy Cruz demostró una vez más que el olvido no es una opción, y que siempre hay que tener presente a quien te hizo feliz. Morro, eterno.

image.png Eterno 18, la frase que colmó el Legrotaglie Ramiro Gómez

El recuerdo de Alexander Medina, rival de Godoy Cruz

La emoción también alcanzó al entrenador de Talleres de Córdoba, Alexander Medina. Es que el Cacique tenía una relación cercana y de confianza con su compatriota, por lo que no llamó la atención verlo con las lágrimas a flor de piel.

En su momento, luego de conocida la trágica noticia, el DT contó a TyC Sports: "El Morro tenía un tatuaje de un Cacique en la espalda en referencia mía. Fue un gran gesto de parte de él. Yo lo vi debutar cuando tenía 17 años, y lo llevaba todos los días a entrenar. Era un gran muchacho y una gran persona. Yo le tenía un cariño y un aprecio muy grande. Hablé cuatro o cinco días antes, no me había dado ninguna señal lamentablemente para que me pudiera dar cuenta que la estaba pasando mal”.