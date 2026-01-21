Torneo Regional Federal Amateur: llegó el momento de la verdad para los mendocinos

Los dos equipos mendocinos que continúan presentes en el Torneo Regional Federal Amateur comparten el mismo objetivo: lograr el ascenso al Torneo Federal A. Pero para eso, deberán vencer a dos rivales de mucho peso en los encuentros de vuelta de las semifinales de la Región Cuyo.
No será tarea fácil para ninguno de los dos. FADEP viene de perder en San Juan ante Unión de Villa Krause y sólo le sirve ganar, mientras que Huracán de San Rafael no pudo vencer en su estadio y definirá en San Luis ante el complicado Estudiantes. Para mantener viva la ilusión del hincha, el triunfo es más que necesario.
El duelo de vuelta entre ambos conjuntos se disputará este sábado desde las 18 horas en Russell. Contará con el arbitraje de Marcos Liuzzi de la Liga de Ayacucho, asistido por Gonzalo López, Juan Alberto Giardini y Roberto Acevedo.
El segundo partido de esta serie se llevará a cabo el próximo domingo a partir de las 19 hs. El árbitro principal será José Sandoval de la Liga de Concordia, mientras que completarán el equipo arbitral Guido Córdoba, Diego Antonetti, y Lautaro Castañola.