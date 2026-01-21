21 de enero de 2026 - 18:16

Torneo Regional Federal Amateur: llegó el momento de la verdad para los mendocinos

FADEP y Huracán de San Rafael tienen fecha confirmada para la vuelta de las semifinales de la Región Cuyo, donde sólo les sirve ganar.

FADEP y Huracán de San Rafael buscan seguir con vida en el Torneo Regional Federal Amateur

FADEP y Huracán de San Rafael buscan seguir con vida en el Torneo Regional Federal Amateur

Foto:

Prensa FADEP - HSR
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Los dos equipos mendocinos que continúan presentes en el Torneo Regional Federal Amateur comparten el mismo objetivo: lograr el ascenso al Torneo Federal A. Pero para eso, deberán vencer a dos rivales de mucho peso en los encuentros de vuelta de las semifinales de la Región Cuyo.

Leé además

huracan de san rafael quiere seguir volando alto ante estudiantes de san luis

Huracán de San Rafael quiere seguir volando alto ante Estudiantes de San Luis

Por Redacción Deportes
El Torneo Regional Federal Amateur se pone apasionante

Se vienen las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur: día y hora de los partidos

Por Emanuel Cenci

No será tarea fácil para ninguno de los dos. FADEP viene de perder en San Juan ante Unión de Villa Krause y sólo le sirve ganar, mientras que Huracán de San Rafael no pudo vencer en su estadio y definirá en San Luis ante el complicado Estudiantes. Para mantener viva la ilusión del hincha, el triunfo es más que necesario.

Fadep juega el sábado ante Unión:

Villa Krause vs FADEP
Los Azules se imponen en el partido de ida a los mendocinos con el gol de Luchi Riveros.

Los Azules se imponen en el partido de ida a los mendocinos con el gol de Luchi Riveros.

Fundación Amigos del Deporte tropezó en el duelo de ida ante el Azul, en un encuentro donde generó algunas oportunidades para sacar mejores réditos pero terminó sucumbiendo al empuje local. El doblete de Luciano Riveros desató la alegría en la vecina provincia, pero el empate transitorio de Matías Persia dejó la serie abierta.

El duelo de vuelta entre ambos conjuntos se disputará este sábado desde las 18 horas en Russell. Contará con el arbitraje de Marcos Liuzzi de la Liga de Ayacucho, asistido por Gonzalo López, Juan Alberto Giardini y Roberto Acevedo.

Huracán se presenta el domingo en San Luis:

6555597ef2372
La hinchada de Huracan de San Rafael.

La hinchada de Huracan de San Rafael.

Un día más tarde será el turno de Huracán de San Rafael, que no pudo quebrar el cero ante el Verde de San Luis a pesar de ser claramente superior. La igualdad en sí misma es un mérito, teniendo en cuenta que Estudiantes llegó a esta instancia con 7 victorias sobre 8 partidos disputados. Sin embargo, obliga al Globo a ir a buscar el premio mayor a la vecina provincia, con todo lo que eso significa.

El segundo partido de esta serie se llevará a cabo el próximo domingo a partir de las 19 hs. El árbitro principal será José Sandoval de la Liga de Concordia, mientras que completarán el equipo arbitral Guido Córdoba, Diego Antonetti, y Lautaro Castañola.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Huracán de San Rafael avanzó a semifinales

San Rafael vibra con el triunfo de Huracán que aplastó a Pacífico de Alvear y avanza en el Regional Amateur

Por Redacción Deportes
Riquelme. El Tomba sumó un importante goleador de cara a su debut en el torneo de Primera Nacional. 

Godoy Cruz suma un goleador paraguayo de cara a la Primera Nacional

Por Redacción Deportes
El entrenador de Gimnasia se mostró calmo y con muchas convicciones de cara al debut y regreso del equipo Mensana a Primera División.

Ariel Broggi, tranquilo y confiado, rumbo al debut de Gimnasia y Esgrima

Por Sergio Faria
Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles

Cristiano Ronaldo volvió a convertir y está muy cerca de una cifra inalcanzable

Por Redacción Deportes