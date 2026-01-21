Torneo Regional Federal Amateur: llegó el momento de la verdad para los mendocinos

FADEP y Huracán de San Rafael tienen fecha confirmada para la vuelta de las semifinales de la Región Cuyo, donde sólo les sirve ganar.

FADEP y Huracán de San Rafael buscan seguir con vida en el Torneo Regional Federal Amateur

Los dos equipos mendocinos que continúan presentes en el Torneo Regional Federal Amateur comparten el mismo objetivo: lograr el ascenso al Torneo Federal A. Pero para eso, deberán vencer a dos rivales de mucho peso en los encuentros de vuelta de las semifinales de la Región Cuyo.

No será tarea fácil para ninguno de los dos. FADEP viene de perder en San Juan ante Unión de Villa Krause y sólo le sirve ganar, mientras que Huracán de San Rafael no pudo vencer en su estadio y definirá en San Luis ante el complicado Estudiantes. Para mantener viva la ilusión del hincha, el triunfo es más que necesario.

Fadep juega el sábado ante Unión: Villa Krause vs FADEP Los Azules se imponen en el partido de ida a los mendocinos con el gol de Luchi Riveros. Gentileza Fundación Amigos del Deporte tropezó en el duelo de ida ante el Azul, en un encuentro donde generó algunas oportunidades para sacar mejores réditos pero terminó sucumbiendo al empuje local. El doblete de Luciano Riveros desató la alegría en la vecina provincia, pero el empate transitorio de Matías Persia dejó la serie abierta.

El duelo de vuelta entre ambos conjuntos se disputará este sábado desde las 18 horas en Russell. Contará con el arbitraje de Marcos Liuzzi de la Liga de Ayacucho, asistido por Gonzalo López, Juan Alberto Giardini y Roberto Acevedo.

Huracán se presenta el domingo en San Luis: 6555597ef2372 La hinchada de Huracan de San Rafael. Gentileza. Un día más tarde será el turno de Huracán de San Rafael, que no pudo quebrar el cero ante el Verde de San Luis a pesar de ser claramente superior. La igualdad en sí misma es un mérito, teniendo en cuenta que Estudiantes llegó a esta instancia con 7 victorias sobre 8 partidos disputados. Sin embargo, obliga al Globo a ir a buscar el premio mayor a la vecina provincia, con todo lo que eso significa.