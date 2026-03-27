Torneo del Interior: Marista y Mendoza RC inician su periplo

Este sábado 28 de marzo comienza el Torneo del Interior de Rugby en su capítulo "A", donde el club Marista intentará retener el campeonato logrado el año pasado. Los Tricolores inician con una visita a la ciudad de Rosario, jugarán con Gimnasia y Esgrima (GER) desde las 16.
El torneo más federal del país, que tuvo su evento lanzamiento a principios de mes en Rosario, vuelve a la acción tras lo que fue la histórica consagración de Marista RC, por primera vez en la categoría A.
El Torneo del Interior se realiza desde 1998, y desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B.
¿Qué pasa con el ganador?
El campeón del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.
Zonas 2026
Zona 1: Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby
Zona 2: Tala RC, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.
Zona 3: Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.
Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.
Torneo del Interior Fecha 1
Los partidos serán este sábado 28 de marzo
Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Marista RC (Referee: Tomás Ninci – Córdoba)
Tucumán Rugby vs. Mendoza RC (Referee: Agustín Altabe – Córdoba)
Estudiantes de Paraná vs. Tala RC (Referee: Juan Zubieta – URNE)
Urú Curé vs. CURNE (Referee: Joaquín Zapata – Santa Fe)
Universitario de Córdoba vs. Jockey Club de Rosario (Referee: Gastón Roge – Mar del Plata)
Santa Fe Rugby vs. Córdoba Athletic (Referee: Leandro Peker – Misiones)
Jockey Club de Córdoba vs. Duendes RC (Referee: Tomás Bertazza – URBA) TELEVISADO
Old Resian vs. La Tablada (Referee: Francisco Tausch – URBA)