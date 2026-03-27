Torneo del Interior: Marista y Mendoza RC inician su periplo

En esta primera fecha del Torneo del Interior, ambos XV son visitas. Tricolores visitan a Gimnasia y Esgrima, mientras que los Conejos juegan con Tucumán Rugby

Rugby. Equipo del Club Marista de Mendoza, campeón del Torneo del Interior "A" 2025

Este sábado 28 de marzo comienza el Torneo del Interior de Rugby en su capítulo "A", donde el club Marista intentará retener el campeonato logrado el año pasado. Los Tricolores inician con una visita a la ciudad de Rosario, jugarán con Gimnasia y Esgrima (GER) desde las 16.

El otro XV local, el Mendoza RC viajará hasta el Jardín de la República donde medirá fuerzas con el Tucumán Rugby, desde las 16.

El torneo más federal del país, que tuvo su evento lanzamiento a principios de mes en Rosario, vuelve a la acción tras lo que fue la histórica consagración de Marista RC, por primera vez en la categoría A.

El Torneo del Interior se realiza desde 1998, y desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B.

¿Qué pasa con el ganador? El campeón del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.