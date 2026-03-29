Seven: La Selección Argentina femenina se prepara para la World Championship Series

Con 54 unidades, producto de dos medallas de oro -Nairobi y Montevideo- y un cuarto puesto -San Pablo-, la Selección Argentina de Rugby Seven femenina finalizó en lo más alto de la tabla general de la segunda división del SVNS tras completar su participación con una victoria ante Sudáfrica (19-5) y una derrota ante España (5-22).

Rugby Seven: Triunfos ante China y Brasil y una caída ante Kenia

De tal manera, el equipo argentino finalizó con saldo positivo en la última etapa del SVNS 2, tras tres triunfos (Kenia, China y Sudáfrica) y dos caídas (Brasil y España).

Sudáfrica fue el primer rival de Las Yaguaretés. Argentina se puso en forma rápida en ventaja gracias a la conquista de Azul Medina y posterior conversión de Sofía González, para el 7-0 parcial.

A falta de dos minutos para el cierre del primer tiempo, las Blitzboks llegaron al try para dejar el marcador 7 a 5. En la segunda mitad, el equipo argentino fue el gran protagonista durante los siete minutos de juego, aumentando la diferencia con los tries de Paula Pedrozo y Francesca Iacaruso, sumado a una nueva conversión de González. De esta manera, Las Yaguaretés vencieron 19 a 5 a Sudáfrica.

Azul Medina, Antonella Reding, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (C), Sofía González y Cristal Escalante fueron las seleccionadas para saltar al terreno de juego. En tanto, Candela Delgado, Francesca Iacaruso, Milagros Lecuona, Malena Díaz y Talía Rodich hicieron su ingreso desde el banco de suplentes. Los tries argentinos los marcaron Azul Medina, Paula Pedrozo y Francesca Iacaruso. Sofía González acertó dos conversiones.

España mejor

Las Yaguaretés cerraron su paso por San Pablo enfrentando a España. Las ‘Leonas’ comenzaron dominando el encuentro y rápidamente anotaron dos tries para ponerse 12 a 0 al frente en el marcador.

Sobre el tiempo cumplido de la primera mitad, Azul Medina logró apoyar el try del descuento, para que, con la conversión de Sofía González, el parcial sea de 12 a 7.

Las españolas volvieron a hacerse de la posesión durante la segunda parte y tras un claro dominio, lograron dos conquistas más para el 22 a 7 final.