Seven internacional: Jornada auspiciosa para Argentina

El equipo de rugby denominado las Yaguaretés ganaron a China y Kenia, pero cayeron ante Brasil en el seven de San Pablo

Seven. El saldo de la primera jornada fue positivo, para el Selección Argentina de rugby femenino, porque consiguieron dos triunfos y una caída. En el debut, vencieron a Kenia (19-12), continuaron con derrota ante Brasil (0-17) y cerraron el día con una sonrisa ante China (19-12).

El primer partido, ante Kenia, fue favorable para Las Yaguaretés, que aprovecharon un error de su rival y Paula Pedrozo apoyó el primer try del encuentro para poner en ventaja al equipo argentino. Rápidamente, Talía Rodich, a pura velocidad, se escapó por la punta y decretó el segundo try argentino, que comandaban el marcador al final del primer tiempo. La respuesta keniata no tardó en llegar y descontaron para el 12-5 parcial. En la segunda mitad, Candela Delgado conquistó el ingoal keniata, que a pesar de un último esfuerzo tras concretar un nuevo try, fue triunfo argentino 19-12.

El equipo argentino saltó a la cancha con Azul Medina, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich. Candela Delgado, Francesca Iacaruso, Milagros Lecouna, Malena Díaz y Antonella Reding ingresaron en la segunda parte. Los tries argentinos fueron obra de Paula Pedrozo, Talía Rodich y Candela Delgado, mientras que Cristal Escalante aportó las dos conversiones.

El segundo partido en San Pablo comenzó con una gran paridad. Tal es así, que el parcial del primer tiempo fue favorable a Brasil, apenas 5 a 0. En el complemento, las Yaras continuaron con su andar, y a pesar de la gran defensa de Las Yaguaretés, anotaron dos tries mas para el 17 a 0 final a favor de Brasil y decretó la única derrota del día para Argentina.

La formación para dicho encuentro fue la siguiente: Malena Díaz, Cristal Escalante, Francesca Iacaruso, Virginia Brígido, Paula Pedrozo, Sofía González y Talía Rodich. Ingresaron desde el banco María Taladrid, Candela Delgado, Antonella Reding, Azul Medina y Ruth Velázquez, que hizo su debut con Las Yaguaretés. Con este hito, la jugadora oriunda de CAPRI se convirtió en la tercera juvenil en debutar en el seleccionado mayor este año, junto a Magalí Gervasio y Francesca Iacaruso.

En el tercer y último partido del día, el equipo argentino comenzó perdiendo ante China 7-0. Sin embargo, hubo una rápida respuesta a través de una gran escapada de Talía Rodich, que estampó el 7-5 parcial. Una nueva conquista de China, estiró el marcador 12 a 5, con el que finalizó el primer tiempo. A fuerza de una gran defensa, y potencia en ataque, Las Yaguaretés consiguieron revertir el resultado a través de los tries de Sofía González, en primera instancia, y de María Taladrid, sobre el cierre, para lograr la victoria, 19-12, ante el equipo asiático.