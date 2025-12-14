14 de diciembre de 2025 - 17:12

Se hizo oficial: Omar Asad dejó de ser el DT de Godoy Cruz

Un día después de las elecciones en el Tomba, el Turco Asad ya no es el entrenador para el operativo retorno en la Primera Nacional.

Por Emanuel Cenci

Apenas un día después de ser elegido nuevamente como presidente de Godoy Cruz, José Manzur comenzó a tomar determinaciones acerca del futuro cercano del Expreso. Específicamente sobre el fútbol, donde oficializó la salida del actual cuerpo técnico. El Tomba se puso en marcha para el 2026.

A través de un posteo en las redes sociales oficiales de la institución, quedó confirmado lo que ya se sabía desde hace días. Omar Asad no es el técnico elegido por la nueva conducción para llevar a cabo el intento de salir rápidamente de la Primera Nacional. "¡GRACIAS, TURCO, MAGO Y CUERPO TÉCNICO! Por el trabajo, el esfuerzo y el compromiso. Pero, principalmente, por involucrarse desde lo más genuino... el amor por los colores", expresaron.

De esta manera, el ciclo de Omar Asad se terminó apenas con tres encuentros. Llegó en la recta final del Clausura de la Liga Profesional, con el enorme desafío de levantar a un equipo muy caído desde lo anímico y sin respuestas desde lo futbolístico. Si bien intentó darle una inyección de moral y positividad al club, dentro del campo Godoy Cruz no pasó del empate ante San Martín de San Juan y Deportivo Riestra, y cayó de visitante ante Atlético Tucumán.

Con el descenso consumado, y las elecciones por delante, parte del cuerpo técnico continuó trabajando sin saber a ciencia cierta si iba a continuar o no. Si bien Chapini y Manzur tenían otras opciones, Sajú había adelantado que en caso de ganar quería la continuidad del Turco, que finalmente dice adiós.

Mariano Toedtli, el apuntado para llegar:

Respecto al reemplazante, el flamante presidente había contado públicamente al elegido. "Tengo el entrenador designado y todo su cuerpo técnico. Es Mariano Toedtli, fue ayudante de campo de Gabriel Heinze por ocho años. Está sujeto al resultado de las elecciones. Él me ayudó a preparar todo este inicio de pretemporada", había asegurado en la previa a los comicios.

El histórico acompañante del Gringo decidió hace un tiempo largarse como director técnico, ante la llegada de Gabriel Heinze al Arsenal de Inglaterra, donde es integrante del cuerpo técnico de Mikel Arteta. “Ya conformé un cuerpo técnico nuevo y estamos esperando la oportunidad. Me encuentra en un momento muy maduro”, le contó a Olé hace algunos días.

De no mediar incovenientes, Godoy Cruz oficializará su arribo en las próximas horas, para luego dedicarse de lleno a la conformación del plantel, y a la posible salida de jugadores de peso como Santino Andino.

