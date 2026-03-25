La nena de 11 años baleada en su casa sigue en terapia y aún no hay detenidos

Mientras sigue sin detenidos la causa judicial que investiga una violenta tentativa de homicidio , continúa en terapia intensiva la niña de 11 años que fue baleada el sábado pasado en su casa, en el barrio Los Cerrillos de Godoy Cruz .

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La pequeña, tras el violento ataque que le produjo cuatro heridas de bala, fue trasladada a la guardia del hospital Lencinas y luego, ante la gravedad del caso, fue derivada al hospital pediátrico Humberto Notti. Allí, tras ser compensada, pasó al servicio de Terapia Intensiva.

Según información policial, el ataque ocurrió cerca de las 19:20 del sábado en la intersección de calles Martín Coronado y El Carrizal, cuando vecinos alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y ver a un hombre escapar corriendo del lugar.

Según los testigos, alguien golpeó la puerta de su vivienda y la menor salió a atender. En ese momento se produjeron los disparos y la menor resultó herida en una mano y en una pierna.

La niña recibió cuatro impactos de bala calibre 9 milímetros, dos en la pierna izquierda, uno en la derecha y otro en la mano derecha, mientras el tirador que logró llegar a un patio interno de la vivienda escapó por la calle El Carrizal y luego se habría subido a un auto que lo esperaba.

Según indicaron fuentes policiales, el agresor, que vestía campera azul con capucha y bermuda de jean, permanece prófugo.

En la escena trabajó la Policía de Mendoza junto a peritos que secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros. La causa sigue bajo investigación. No hay detenidos.

También se investiga un tiroteo ocurrido el miércoles pasado en calle Renato Della Santa, un lugar que tendría relación con la tía de la niña.

La versión de la madre

Tras la internación de la nena, Joana, la madre, contó que reconstruyó el momento con crudeza.

“Yo entré al baño y ella va y abre la puerta. La vi porque tengo un antepatio. Golpearon la segunda vez más fuerte y le tiraron. Ella cayó al piso. Había niños jugando. No hay detenidos. No se sabe, está todo bajo investigación”, contó esta mañana en diálogo con Aconcagua Radio.

Tras el ataque a la menor, la desesperación fue inmediata: “Mi hija se estaba desangrando y los vecinos empezaron a ayudarme para asistirla. Un vecino la subió a la camioneta, la llevamos al Lencinas y nos trajeron al Notti. De inmediato la pasaron a cirugía.

“Está delicada por el tema de las piernitas. Tres detonaciones en las piernas y una en la mano. Estamos siendo asistidos en el hospital, todos encima de ella”, dijo.

¿Problemas entre narcos?

Sobre el origen de la agresión, Joana aseguró no tener conflictos personales, pero deslizó sospechas vinculadas a su expareja y papá de la nena.

“No tengo ningún problema familiar. Yo estoy sola, con mis cuatro hijos. Hace poco falleció uno de mis hijos en un accidente de moto. Problemas no tengo con nadie. Sospechamos de su papá, Marcelo (Agüero Declaux, preso en Almafuerte), por amenazas que recibió su hermana. Hace muchos años no lo veo ni tengo contacto con él”, aclaró.

La mujer también destacó haber pedido protección ante posibles represalias. “He hablado con la ministra de Seguridad (Mercedes Rus) y ha dicho que nos va a apoyar en todo lo que ella pueda respecto a lo que está pasando con mi hija”.