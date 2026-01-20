Se conoció la delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno

El hecho histórico será que en esta nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 la delegación nacional enviará ocho representantes en distintas disciplinas , convirtiéndose en la más numerosa desde Turín 2006 . La ilusión entre los más de 3.000 atletas participantes se reflejará una vez más en la bandera celeste y blanca.

La próxima cita olímpica marcará el regreso de los Juegos Olímpicos de Invierno a Europa tras las ediciones de PyeongChang 2018 y Pekín 2022 , y será además la tercera vez que Italia albergue el mayor evento del deporte invernal, luego de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006 .

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 fue confirmada oficialmente por el Comité Olímpico Argentino y estará compuesta por ocho atletas que competirán en esquí alpino, esquí de fondo y luge , siendo una de las más numerosas de Argentina en esta cita invernal en las últimas décadas.

En esquí de Fondo, Agustina Groetzner y Nahiara Díaz González serán parte de la delegación argentina en Milano Cortina 2026 , ambas con experiencia internacional previa, aunque será el debut olímpico invernal para Groetzner y la segunda participación para Díaz González, luego de Beijing . A ellas se suma Franco Del Farra, quien afrontará su segundos Juegos Olímpicos consecutivo, respaldado por una fuerte tradición familiar en el esquí de fondo.

Por otro lado, en esquí alpino , Francesca Baruzzi será una de las principales referentes del equipo argentino, respaldada por su experiencia olímpica y sólidos resultados internacionales, entre ellos un Top 30 en slalom gigante . Además, fue abanderada en Pekín 2022 junto a Franco Dal Farra , certamen en el que hizo su debut olímpico.

A ella se suma Nicole Begue, quien tendrá su estreno olímpico absoluto con la Selección Argentina tras destacarse en competencias juveniles. En tanto, Tiziano Gravier también afrontará su primera participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno, luego de mostrar un buen nivel en el plano juvenil internacional.

image Francesca Baruzzi volverá a estar en unos Juegos Olímpicos. Gentileza

El Luge y la máxima promesa Argentina

Verónica Ravenna es la máxima referente argentina del luge, una disciplina poco habitual en el país pero en la que logró consolidarse a nivel internacional. Representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018 y Beijing 2022, además de competir regularmente en circuitos de Copa del Mundo y campeonatos internacionales, llevando la bandera nacional a pistas de Europa y Asia.

Gracias a esa trayectoria sostenida, donde la mayoría la obtuvo donde reside, es decir en Canadá.Ravenna volvió a clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde será nuevamente la principal exponente argentina en deportes de hielo. Su experiencia, constancia y presencia en la elite mundial la convierten en una figura clave de la delegación nacional y en un emblema del crecimiento del luge en el país a sus cortos 27 años e incluso después de los mundiales de Luge en 2023 y 2024.