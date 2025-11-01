Rosario Central jugará la Supercopa Internacional gracias a la tabla anual

La victoria obtenida ante Instituto en Córdoba valió mucho más que tres puntos para Rosario Central , que llegó a la cima de la Zona B del Clausura en soledad, y que como yapa ya no podrá ser alcanzado en la tabla anual. De esta forma, el futuro pinta bien para el Canalla.

El elenco de Ariel Holan, que tiene como principal figura a Ángel Di María, hace rato había logrado la clasificación a los playoffs de la Liga Profesional y a la Copa Libertadores 2026. Sin dudas, su buen andar en la segunda mitad del año lo colocó en una posición de privilegio .

Pero faltaba otro objetivo por cumplir, que finalmente logró este viernes por la noche. Se trataba de asegurar el boleto que entrega la tabla anual para disputar la Supercopa Internacional. De esta manera, Central alcanzó los 65 puntos, y se alejó definitivamente de sus principales perseguidores , Boca con 53 unidades y River con 52.

La Supercopa Interacional es una competencia que comenzó a disputarse en 2023, y reúne al ganador del Trofeo de Campeones (Apertura vs Clausura), y al mejor equipo de la tabla anual. El carácter de internacional lo aporta el hecho de que dicha final se disputa en el exterior ( a pesar que en la última edición el estadio elegido fue el de Independiente de Avellaneda) .

En la primera edición, Racing Club superó a Boca por 2 a 1 en Abu Dabi, y dio la vuelta olímpica. El segundo vencedor fue Talleres de Córdoba, que derrotó por penales a River Plate en Asunción del Paraguay. Finalmente, el antecedente más cercano es la victoria de Vélez ante Estudiantes por 2 a 0.

Rosario Central superó sin problemas a Instituto:

En uno de los choques adelantados del fin de semana, Rosario Central le ganó a Instituto por 3 a 1 en el estadio Juan Domingo Perón, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El local había empezado en ventaja con el gol del colombiano Jhon Córdoba, pero el conjunto auriazul remontó con los tantos de Ignacio Malcorra, Ángel Di Maria -de tiro penal tras recibir un pisotón en el área- e Ignacio Ovando.

Con el triunfo, Central se mantiene en el primer puesto de la zona B del Torneo Clausura, con 30 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Daniel Oldrá es décimo, con 15 unidades y quedándose afuera de la zona de clasificación. En la próxima fecha, el equipo de Ariel Holan recibirá a San Lorenzo, el viernes 7 de noviembre a las 21:00, mientras que la Gloria se medirá con Sarmiento, en condición de visitante, el domingo 9 a las 19:20.