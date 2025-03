Talleres venció por penales a River Plate y es campeón de la Supercopa Internacional

El Millonario se mostró inconexo, con problemas para juntar pases y dominar el trámite. Con Mastantuono y Enzo Pérez rodeados, la búsqueda fue directo hacia los delanteros y los laterales bien abiertos , aunque no siempre encontró el destinatario deseado. Ante la falta de claridad, el juvenil número 30 probó con un gran tiro desde afuera del área que se desvió y se fue por poquito al córner.

A la vuelta del descanso, al trámite le costó muchísimo arrancar. Casi no se encontró juego asociado en los dos elencos, y las chances frente a los arqueros brillaron por su ausencia. A los 20’, y viendo que la cosa no iba hacia ningún lado, Marcelo Gallardo mandó a la cancha a Pity Martínez y Manuel Lanzini en lugar de Mastantuono y Simón. Sin embargo, el rendimiento del equipo de mitad de cancha para adelante no mejoró.