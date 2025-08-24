24 de agosto de 2025 - 19:06

Por ahora, Boca y Banfield no se sacan ventaja por la Liga Profesional

Boca Juniors se mide con Banfield en La Bombonera, por la fecha 6 de la Liga Profesional. El Xeneize lo busca con insistencia, pero no consigue la ventaja.

Pese a jugar un buen primer tiempo, Boca no pudo abrir el marcador en La Bombonera. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Juan Azor
Por Juan Azor

Boca Juniors ya juega ante Banfield, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita reafirmar su levantada. El encuentro se disputa en La Bombonera, con arbitraje de Nicolás Lamolina.

En el arranque, es el local quien impone condiciones sobre cómo y dónde se juega el partido. Boca entiende que es una oportunidad única para recuperar el terreno perdido y juego en campo rival, con Paredes como eje de circulación y apostando a darle buen recorrido al balón. La primera chance llegó desde un remate de Blanco que Sanguinetti envió al córner con mucho esfuerzo.

Boca
El Xeneize presionó a Banfield en su campo y mereció mejor suerte frente a la valla de Sanguinetti

El Xeneize es más que Banfield y pasado el cuarto de hora, insiste desde jugadas de balón parado, aunque no consigue precisión para abrir el marcador. El Taladro busca complicar con lanzamientos cruzados, a espaldas de los laterales locales. Por ahora, no se termina de armar el partido.

Sobre los 26', Boca armó la mejor jugada del partido hasta ese momento: Cavani pivoteó y Paredes le dio de primera. Otra vez apareció la figura de Saralegui. Y de inmediato fue Pellegrino quien provocó otra buena atajada del "1" visitante con un fortísimo cabezazo. Boca es más. Pero sigue sin poder romper el cero.

El elenco de Russo volvió a tener otra chance clarísima: mano a mano con Sanguinetti, eligió eludirlo y se encontró con Maldonado en la línea, para despejar el remate del uruguayo. El rebote le quedó al delantero, quien lanzó el balón demasiado ancho. Fue la última del primer tiempo. Sin merecerlo, Boca se fue al vestuario igualando sin goles ante Banfield.

El Xeneize llega a este encuentro luego de un gran triunfo por 3-0 como visitante ante Independiente Rivadavia, que le permitió volver a sumar de a tres luego de 12 partidos y tras más de tres meses.

De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegaron a los seis puntos en la Zona A, donde marchan décimos, y se acomodaron terceros en la tabla anual, lo que les permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

EDISON CAVANI
INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOCA. Edison Cavani tuvo una discreta actuación en el Malvinas Argentinas.

De cara a este encuentro, Russo mantendría el 11 inicial que salió a la cancha en Mendoza, por lo que el delantero uruguayo Edinson Cavani, que es el jugador más criticado por la hinchada Xeneize, estaría desde el arranque.

Banfield, por su parte, tuvo un discreto comienzo en el Torneo Clausura y marcha noveno en la Zona A con siete puntos, por lo que por ahora no estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs, pese a que todavía falta mucho.

image

En la última fecha los dirigidos por Pedro Troglio vienen de darle vuelta un partidazo a Estudiantes de La Plata para conseguir un triunfo por 3-2 luego de comenzar 2-0 en desventaja.

Minuto a minuto y estadísticas:

