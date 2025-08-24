Por ahora, Boca y Banfield no se sacan ventaja por la Liga Profesional

Boca Juniors se mide con Banfield en La Bombonera, por la fecha 6 de la Liga Profesional. El Xeneize lo busca con insistencia, pero no consigue la ventaja.

Pese a jugar un buen primer tiempo, Boca no pudo abrir el marcador en La Bombonera.

Boca Juniors ya juega ante Banfield, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita reafirmar su levantada. El encuentro se disputa en La Bombonera, con arbitraje de Nicolás Lamolina.

En el arranque, es el local quien impone condiciones sobre cómo y dónde se juega el partido. Boca entiende que es una oportunidad única para recuperar el terreno perdido y juego en campo rival, con Paredes como eje de circulación y apostando a darle buen recorrido al balón. La primera chance llegó desde un remate de Blanco que Sanguinetti envió al córner con mucho esfuerzo.

Boca El Xeneize presionó a Banfield en su campo y mereció mejor suerte frente a la valla de Sanguinetti Gentileza El Xeneize es más que Banfield y pasado el cuarto de hora, insiste desde jugadas de balón parado, aunque no consigue precisión para abrir el marcador. El Taladro busca complicar con lanzamientos cruzados, a espaldas de los laterales locales. Por ahora, no se termina de armar el partido.

Sobre los 26', Boca armó la mejor jugada del partido hasta ese momento: Cavani pivoteó y Paredes le dio de primera. Otra vez apareció la figura de Saralegui. Y de inmediato fue Pellegrino quien provocó otra buena atajada del "1" visitante con un fortísimo cabezazo. Boca es más. Pero sigue sin poder romper el cero.

BOMBAZO DE PAREDES Y SANGUINETTI LE SACÓ EL GOL DE BOCA



El elenco de Russo volvió a tener otra chance clarísima: mano a mano con Sanguinetti, eligió eludirlo y se encontró con Maldonado en la línea, para despejar el remate del uruguayo. El rebote le quedó al delantero, quien lanzó el balón demasiado ancho. Fue la última del primer tiempo. Sin merecerlo, Boca se fue al vestuario igualando sin goles ante Banfield.