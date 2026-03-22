Fue leyenda del Napoli, ganó títulos históricos y quedó fuera de un mural donde aparece un jugador de Boca

El ex defensor Ciro Ferrara, ganador de cinco títulos con el club, estalló en redes sociales tras quedar fuera de la obra del artista Jorit en el estadio.

Polémica en el Estadio Maradona: el once ideal que borró al jugador más ganador del Napoli.

Un nuevo mural en las afueras del Estadio Diego Maradona del Napoli desató una fuerte controversia en Italia al representar el once ideal histórico del club. La obra incluye figuras como "El Diego" y el actual delantero de Boca, Edinson Cavani, pero excluyó sorpresivamente a Ciro Ferrara, el napolitano con más títulos en la historia de la institución.

La pintura, realizada por el reconocido artista Jorit, muestra los rostros de leyendas como Dino Zoff, Marek Hamsik, Dries Mertens y Careca. Sin embargo, la ausencia de Ferrara llamó la atención de la prensa internacional, dado que el defensor disputó 323 partidos y fue pieza clave en la obtención de dos títulos de la Serie A y la Copa UEFA.

image El once ideal y la presencia de Edinson Cavani La inclusión de Edinson Cavani generó comentarios entre los seguidores del fútbol argentino, ya que el actual jugador de Boca Juniors dejó una marca imborrable en el sur de Italia. Durante su paso de tres años por el Napoli, el uruguayo anotó 104 goles y se consagró campeón de la Copa Italia en la temporada 2011/2012. Su rostro aparece junto al de "Pelusa" en el homenaje artístico.

La polémica estalló cuando Ciro Ferrara utilizó su cuenta de Instagram para expresar su dolor por la omisión. El ex futbolista afirmó que mentiría si dijera que no se sintió afectado, especialmente por ser "hijo de Nápoles" y el jugador local más exitoso del club. Ferrara criticó que el artista perdiera la oportunidad de adoptar una "perspectiva pura, libre de influencias subjetivas".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ciro Ferrara (@ciroferrara_official) El "pecado" de jugar en la Juventus Detrás de la decisión artística subyace un motivo extradeportivo que los hinchas radicales todavía no perdonan. Aunque Ferrara debutó y triunfó en el Napoli, luego desarrolló una carrera exitosa tanto como jugador y director técnico en la Juventus, el rival histórico más acérrimo del equipo del sur. Esta vinculación con el club de Turín habría sido el factor determinante para su exclusión del mural.

Para defender su legado, Ferrara recordó su estrecha relación con Diego Maradona. El defensor citó una escena en Stuttgart donde el astro argentino lo abrazó y explicó que Ciro merecía la victoria más que nadie por su conexión auténtica con la ciudad: "Diego siempre supo quién era yo y de dónde venía", sentenció el ex jugador para cerrar su descargo público. A pesar de haber ganado cinco títulos con la camiseta celeste, image Ferrara y su estrecha relación con Maradona. el sentimiento de la hinchada local priorizó la rivalidad regional por sobre las estadísticas deportivas y la obra de Jorit, que ya es un punto de referencia en el estadio, deja abierta una herida histórica en el corazón de uno de los máximos referentes del fútbol napolitano.