7 de abril de 2026 - 19:57

Polémica con el VAR: anulado el segundo de Independiente Rivadavia

La Lepra convirtió el 2 a 0 ante Bolivar, pero el árbitro del encuentro decidió no cobrarlo tras la video revisión.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Cerca del final de la primera mitad la Lepra lastimó por segunda vez el arco visitante, y estampó el 2 a 0 gracias a la definición de Matías Fernández. Sin embargo, en medio de los festejos, el juez principal del encuentro le puso suspenso a la situación al no marcar de forma directa la mitad de la cancha, avisado por la cabina de video revisión.

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Así fue el gol anulado a Independiente Rivadavia:

Luego de comprobar que había motivos suficientes para una segunda opinión, el árbitro José Humberto Cabero Rebolledo asistió a la pantalla para observar lo sucedido. Ahí se suscitó la polémica. Es cierto que Matías Fernández estaba en posición indebida al convertir el 2 a 0, pero allí se vio con claridad que el último en tocar la pelota y hacer el pase hacia atrás fue el defensor visitante José Sagredo, ante la presión de José Florentín en la marca.

Si bien el futbolista Leproso no la tocó, el árbitro interpretó que participó de forma directa de la acción, provocando el despeje defectuoso del zaguero boliviano. Por tal motivo, decidió no convalidar el gol y desató la reprobación Azul en todo el Estadio Malvinas Argentinas.

El momento y la jugada en sí misma fue tan confusa, que durante el primer silbatazo del árbitro para frenar las acciones, la gente pensó que había ratificado el tanto de Fernández, y gritó por segunda vez. Sin embargo, estaba avisando que recurriría al VAR. Luego de la revisión, Cabero Rebolledo marcó el offside y todo continuó como hasta entonces.

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