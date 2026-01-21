Nuevo amistoso para Deportivo Maipú, que se prepara para dar pelea

El Cruzado enfrentó a la reserva de Gimnasia y Esgrima, y se quedó con el triunfo por la mínima diferencia. El gol lo convirtió Juan Pablo Gobetto.

Deportivo Maipú continúa trabajando en la puesta a punto para el campeonato de la Primera Nacional, y en la mañana de este miércoles se midió ante la reserva de Gimnasia y Esgrima en el Omar Higinio Sperdutti. Allí, se quedó con el triunfo por 1 a 0.

El amistoso sirvió para seguir aflojando las piernas y tomando ritmo futbolístico, después de lo que significó el empate en el primer amistoso de la pretemporada ante San Martín en San Juan. En esta ocasión, el Cruzado impuso su jerarquía y experiencia ante los juveniles del Lobo y pudo abrochar el triunfo por la mínima diferencia gracias al gol del volante izquierdo Juan Pablo Gobetto.

image El Cruzado venció al Lobo en un amistoso. Prensa CDM Fue una gran oportunidad para que el técnico Alexis Matteo siga testeando variantes de cara al debut ante Argentino Agropecuario de Carlos Casares, por lo que respetó en gran parte a la formación inicial que enfrentó al Verdinegro. La única modificación fue el ingreso del refuerzo Nicolás Fernández en lugar del jugador de la cantera Juan De La Reta. El resto fue el mismo equipo del sábado.

Maipú seguirá probando suerte en encuentros de preparación, que se presumen los más exigentes. Este domingo 25 visitará al Rangers de Chile en la Noche Rojinegra, y luego se medirá con Godoy Cruz el jueves 29.

Formaciones de Deportivo Maipú - Gimnasia y Esgrima: image Deportivo Maipú se midió con la reserva de Gimnasia y Esgrima Prensa CDM Los once del Botellero para el amistoso ante el Lobo fueron: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Aguero, Nicolás Fernandez; Mirko Bonfigli, Juan Cruz Arno, Juan Pablo Gobetto, Marcelo Eggel; Franco Saccone, Felipe Rivarola.