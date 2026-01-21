Marcelo Gallardo prepara una sorpresa para el once inicial ante Barracas Central

El DT de River Plate piensa en la titularidad de un juvenil para el comienzo de la Liga Profesional.

River Plate ya se prepara para el puntapié inicial del Torneo Apertura de la Liga Profesional, donde enfrentará este sábado por la tarde a Barracas Central en condición de visitante. Por estos días, su entrenador Marcelo Gallardo define a los once iniciales.

El Muñeco tomó nota acerca de lo que observó en los amistosos y en la pretemporada en general, y sacó conclusiones respecto a los que estarán desde el arranque en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Por ese motivo, por estos momentos sólo mantiene dos dudas. Con la continuidad asegurada de Santiago Beltrán debajo de los tres palos, que está respondiendo correctamente ante las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, y la de Matías Viña en lugar de Marcos Acuña, las incógnitas aparecen más adelante.

Las dudas que mantiene Marcelo Gallardo: image La millonaria oferta que River rechazó por Subiabre. Gentileza Sobre la mitad del terreno está el primer puesto que todavía no se define. Se trata del acompañante de Fausto Vera en el eje, que saldrá de Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Tomás Galván. Si bien faltan algunos entrenamientos, este último jugador parece estar ganando la pulseada. Es que el cuerpo técnico lo observó muy bien después de su paso a préstamo por Vélez, y podría estar desde el inicio.

Arriba, Marcelo Gallardo evalúa al futbolista que se repartirá el ataque con Sebastián Driussi. Una opción es que continúe Facundo Colidio, pero tampoco hay que descartar a Ian Subiabre, que mostró una grandísima forma ante Peñarol de Uruguay y mete presión para estar en la formación inicial.