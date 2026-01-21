21 de enero de 2026 - 16:59

Marcelo Gallardo prepara una sorpresa para el once inicial ante Barracas Central

El DT de River Plate piensa en la titularidad de un juvenil para el comienzo de la Liga Profesional.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Muñeco tomó nota acerca de lo que observó en los amistosos y en la pretemporada en general, y sacó conclusiones respecto a los que estarán desde el arranque en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Por ese motivo, por estos momentos sólo mantiene dos dudas. Con la continuidad asegurada de Santiago Beltrán debajo de los tres palos, que está respondiendo correctamente ante las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, y la de Matías Viña en lugar de Marcos Acuña, las incógnitas aparecen más adelante.

Las dudas que mantiene Marcelo Gallardo:

Sobre la mitad del terreno está el primer puesto que todavía no se define. Se trata del acompañante de Fausto Vera en el eje, que saldrá de Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Tomás Galván. Si bien faltan algunos entrenamientos, este último jugador parece estar ganando la pulseada. Es que el cuerpo técnico lo observó muy bien después de su paso a préstamo por Vélez, y podría estar desde el inicio.

Probable formación de River Plate vs Barracas Central:

Así, el equipo que tiene Marcelo Gallardo en mente es con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre.

