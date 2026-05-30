Maipú gana a Chacarita por 3 a 2

Deportivo Maipú juega ante Chacarita por la fecha 16 y la Zona B en el marco del Torneo de Primera Nacional. Ambos rivales llegan con 18 unidades. El local viene de perder ante San Martín de San Juan como Visitante por 2 a 1 y el Chaca de ganar su partido anterior a Almagro.

Gonzalo Pereira será el árbitro del encuentro, que se puede seguir por lpfplay.com.

El conjunto dirigido por Mariano Echeverría intentará hacerse fuerte nuevamente en casa, una condición en la que ha logrado construir una importante fortaleza durante las últimas jornadas del campeonato.

El compromiso tendrá un valor adicional debido a la cercanía de ambos equipos en la tabla de posiciones. Maipú l lega ubicado en el octavo lugar con 18 puntos, ocupando una plaza dentro del Reducido, mientras que Chacarita suma la misma cantidad de unidades y se encuentra apenas por detrás por diferencia de gol.

El entrenador Mariano Echevería,podría realizar dos modificaciones, respecto al once que perdió en San Juan.

Por eso, el resultado podría tener un impacto directo en la pelea por mantenerse dentro de la zona de clasificación a la etapa decisiva del torneo.

Echeverría analiza variantes

Aunque el entrenador cruzado no confirmó la formación titular, todo indica que Lucas Faggioli y Juan Cruz Giacone regresarían al equipo para el choque frente al Funebrero.

Deportivo Maipú vs Godoy Cruz El Botellero en calle Vergara se ha hecho fuerte en los últimos tres partidos en el que contó con un gran apoyo de sus hinchas. Ramiro Gómez

El desafío de sostener la fortaleza como local

Más allá del traspié sufrido la fecha pasada, Maipú llega con números alentadores en el Sperdutti. El Cruzado acumula una serie positiva jugando ante su gente, donde logró victorias frente a Colegiales, Almagro y Nueva Chicago.

Deportivo Maipú vs Nueva Chicago El Cruzado superó por 1 a 0 al Torito en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con un gol de Lisandro Cabrera. PrensaMaipú

Esa producción le permitió mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio y ahora buscará sumar un nuevo triunfo que le permita consolidarse dentro del Reducido en una zona cada vez más pareja y competitiva.

Las probables formaciones: Deportivo Maipú vs Chacarita

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone. DT: Mariano Echeverría.

Las probables formaciones: Deportivo Maipú vs Chacarita

Chacarita Jrs: Enrique Bologna; Francisco Facello, Julián Velázquez, Gonzalo Mottes y Nicolás Chávez; Maximiliano Meléndez, Tomás Pérez Serra, Álvaro Cuello y Mario Sanabria; Juan Barbieri y Sebastián Ramírez. DT: Cristian Grabinsk.

Estadio: Higinio Sperdutti

Árbitro: Gonzalo Pereira

Hora: 17 hs

TV: PLP Play

Deportivo Maipú vs Chacarita Jrs minuto a minuto