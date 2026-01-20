Luciano Benavides, campeón del Dakar 2026: "Un sueño hecho realidad"

El piloto oriundo de la Provincia de Salta , Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos y selló uno de los mayores hitos del deporte argentino reciente.

El piloto salteño logró el título tras una definición ajustada hasta el último kilómetro y se quedó con su primer Touareg dorado a bordo de una KTM 450 Rally Factory.

La edición 2026 quedó marcada por una de las diferencias más estrechas de la historia, con una victoria definida por apenas dos segundos.

“Es un sueño hecho realidad. Fue una carrera durísima, que se definió hasta el último kilómetro. Ganar el Dakar por apenas dos segundos es algo increíble y habla de lo exigente que es esta competencia”, expresó el piloto, quien también destacó el trabajo del equipo y el orgullo de representar al país en lo más alto del rally mundial.

Benavides construyó su camino con constancia y evolución deportiva. Tras sus inicios en el enduro, se consolidó en el rally raid hasta alcanzar la élite internacional. En 2023 ya había marcado un precedente al consagrarse campeón del mundo de Rally Raid, siendo el primer argentino en lograrlo, y ahora completó su trayectoria con el título más prestigioso de la disciplina.

La consagración también tuvo un fuerte componente familiar. Luciano estuvo acompañado por su hermano Kevin, dos veces campeón del Dakar en motos, con quien protagonizó una imagen histórica en la Etapa 7, cuando ambos ganaron el mismo día en categorías diferentes.

El Dakar 2026, disputado en Arabia Saudita sobre un recorrido de casi ocho mil kilómetros, quedará como una edición emblemática para el deporte argentino por el logro de Luciano Benavides.