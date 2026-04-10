10 de abril de 2026 - 16:39

Lucas Blondel habló de su salida de Boca y defendió a Morena Beltrán: "Me duele cuando la hacen cargo"

El lateral por derecha expresó que su pareja no tuvo nada que ver con su traspaso a Huracán, y se lamentó por los rumores que la vinculan con filtraciones

Lucas Blondel, exjugador de Boca, habló de Morena Beltrán

Lucas Blondel, exjugador de Boca, habló de Morena Beltrán

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El lateral Lucas Blondel, quien actualmente se desempeña en Huracán de Parque Patricios, se refirió a las acusaciones que recibió de filtrarle información a su pareja Morena Beltrán, periodista deportiva, cuando jugaba en Boca. Además, contó que le dijeron sus compañeros en ese momento.

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En declaraciones televisivas, el defensor que atraviesa un buen momento en el Globo, recordó lo díficil que fue vivir sus últimos meses en Boca y subrayó que allí “es muy difícil que no se filtre algo, pasan un montón de cosas y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente cree que pasan”.

Lucas Blondel habló de su salida de Boca y el vínculo con Morena Beltrán:

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Lucas Blondel defendi&oacute; a su pareja Morena Beltr&aacute;n. "Me duele cuando la hacen cargo a ella"

Lucas Blondel defendió a su pareja Morena Beltrán. "Me duele cuando la hacen cargo a ella"

En este sentido, se lamentó porque “sí me duele cuando la hacen cargo a ella”, en alusión a su pareja, que es la periodista deportiva Morena Beltrán. Y añadió: “Uno siempre siente que se banca más cosas que la familia, porque está más acostumbrado a rumores. Son las reglas del juego también, y cuando estaba todo bien ella era la mejor del mundo, son cosas que pasan”, opinó.

A su vez, remarcó que “lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y hacen cargo de algo que no era así”, y subrayó que “hay pruebas suficientes porque jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel (Russo) y Claudio (Úbeda). Después son cosas que pasan en el fútbol. Cuando estaba siendo considerado y me iba bien nadie decía que filtraba cosas”.

Por otra parte, aseguró que las acusaciones que recibió no le generaron problemas con sus compañeros: “Estoy tranquilo porque ellos sabían que no era así. No tuve que aclararlo, en su momento junté a algunos referentes y les dije ‘la verdad que no entiendo por qué se está diciendo esto’, y me dijeron que no me preocupara”.

Por último, recordó que “el ruido fue a partir de no ser considerado. Tres años estuve, con ‘More’ salgo hace dos. Si fuera así me hubiesen apartado del plantel antes”.

Cabe destacar que Blondel llegó a Boca a mediados del 2023 y, pese a su buen inicio, en marzo del 2024 sufrió una lesión ligamentaria que lo tuvo varios meses alejado de las canchas. A partir de allí fue cada vez menos tenido en cuenta, hasta que se dio su salida a Huracán en el último mercado de pases para disputar la Liga Profesional.

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