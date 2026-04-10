Lucas Blondel habló de su salida de Boca y defendió a Morena Beltrán: "Me duele cuando la hacen cargo"

El lateral por derecha expresó que su pareja no tuvo nada que ver con su traspaso a Huracán, y se lamentó por los rumores que la vinculan con filtraciones

El lateral Lucas Blondel, quien actualmente se desempeña en Huracán de Parque Patricios, se refirió a las acusaciones que recibió de filtrarle información a su pareja Morena Beltrán, periodista deportiva, cuando jugaba en Boca. Además, contó que le dijeron sus compañeros en ese momento.

En declaraciones televisivas, el defensor que atraviesa un buen momento en el Globo, recordó lo díficil que fue vivir sus últimos meses en Boca y subrayó que allí “es muy difícil que no se filtre algo, pasan un montón de cosas y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente cree que pasan”.

Lucas Blondel habló de su salida de Boca y el vínculo con Morena Beltrán: DLA - 2026-02-18T141934.019 Lucas Blondel defendió a su pareja Morena Beltrán. "Me duele cuando la hacen cargo a ella" En este sentido, se lamentó porque “sí me duele cuando la hacen cargo a ella”, en alusión a su pareja, que es la periodista deportiva Morena Beltrán. Y añadió: “Uno siempre siente que se banca más cosas que la familia, porque está más acostumbrado a rumores. Son las reglas del juego también, y cuando estaba todo bien ella era la mejor del mundo, son cosas que pasan”, opinó.

A su vez, remarcó que “lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y hacen cargo de algo que no era así”, y subrayó que “hay pruebas suficientes porque jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel (Russo) y Claudio (Úbeda). Después son cosas que pasan en el fútbol. Cuando estaba siendo considerado y me iba bien nadie decía que filtraba cosas”.

Por otra parte, aseguró que las acusaciones que recibió no le generaron problemas con sus compañeros: “Estoy tranquilo porque ellos sabían que no era así. No tuve que aclararlo, en su momento junté a algunos referentes y les dije ‘la verdad que no entiendo por qué se está diciendo esto’, y me dijeron que no me preocupara”.