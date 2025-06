Los mendocinos amantes de un deporte están como locos

¡Atentos hinchas mendocinos!

Los cruces de cuartos de final, que se disputan el próximo viernes quedaron compuestos así: Andes Talleres vs. Banco Nación (21); Jockey Club vs. Godoy Cruz (21); Club Alemán vs. Cementista (21) y Don Orione vs. Mendoza de Regatas (21.30).

Los resultados del Futsal en la última fecha fueron:

Jockey Club 0; Andes Talleres 4 [Román Zuñiga (2), Luciano Soldati (1) y Gastón Fernández (1)]

CD San José 3 [Luis De Giuseppe (1), Tomás Plana (1) y Gonzalo Ortiz (1)]; Godoy Cruz 4 (Facundo Colombo (2), Hernan Cuello (1) y Lautaro Márquez (1)]

Independiente 2 [Ariel Hernández (1) y Farid Adid (1)]; Cementista 1 [Juan Gallina (1)]

COP 2 [Pablo Piñeyro (1) y Franco Sánchez (1)]; Don Orione 4 [(Leandro Di Marco (1), Lucas Brasilli (1), Agustín Paladino (1) y Juan Moreyra (1)].

orione team.jpg Team de Don Orione que terminó en lo más alto de la tabla y ahora arranca a conquistar los play offs Gentileza/Martín Pereyra

Banco Nación 4 [(Juan Páez (1), Mauro Barbizzotti (1), Daniel Sosa (1) y Ramiro Alfaro(1)]; Regatas 1 [(Albano Domínguez (1)].

Villa Hipódromo 0; Club Alemán 2 [Luciano Rossi (1) y Emiliano González (1)]

Vistalba 3 [Tomas Rivarola (2) y Nicolas Cataneo (1)]; Municipalidad de San Martin 1 [Fabricio Ponce (1)]

Escuela Deportiva San Pablo 3 [Fabricio Fanini (1), Santiago Kuperman (1) y Juan Mastrangelo (1); Don Bosco 3 [Ezequiel Godoy (1), Jorge Saccone (1) y Gustavo Alvarez (1)].