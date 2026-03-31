La Selección Argentina vence a Zambia en La Bombonera

La Selección Argentina y Zambia ya juegan en La Bombonera, en el último amistoso internacional en tierras argentinas, previo al Mundial 2026 . La Albiceleste viene de vencer 2-1 a Mauritania y quiere despedirse del país antes de la Copa del Mundo con otra alegría.

El encuentro no había terminado de armarse cuando Lionel Messi frotó la lámpara para generar una acción que definió por el medio Julián Álvarez. Lo que se presumía en la previa, comenzaba a saborearse sobre el campo de juego: Zambia no es un equipo que pueda poner en aprietos al seleccionado de Lionel Scaloni.

Sin embargo, y pese a la derrota, el elenco africano tuvo algunas ocasiones en las inmediaciones del área argentina. Un remate, bloqueado, y un córner que trajo dudas por una posible mano, las chances que desataron algunas plegarias en el lado albiceleste.

Aunque Messi intentó romper con su habitual verticalidad, el seleccionado visitante elige defenderse muy cerca de su arco con todos sus hombres y casi no ofrece despacios. El frontón naranja no cede tras el primer gol. Hay un lento retorno a controlar el balón y la velocidad con que se juega. Paredes, artífice del primer pase.

Con el correr de los minutos, la principal falencia argentina queda expuesta: no hay sociedades para abrir a la defensa visitante. Sin triangulaciones ni paredes, y con un ritmo demasiado lento y previsible, Argentina controla el balón, pero no inquieta a su rival. Hay algunas imprecisiones que llaman la atención.

Cómo llega cada uno

El equipo argentino viene de superar con lo justo a Mauritania el último viernes. La Albiceleste comenzó ganando el encuentro gracias a los goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz en el primer tiempo, pero en la segunda mitad el nivel del equipo decayó y los africanos tuvieron chances claras de descontar hasta que lo lograron, cuando Jordan Lefort marcó el 2-1 final en el cierre del partido.

Este amistoso tendrá el agregado de que será la última presentación de Argentina en el país antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, porque la próxima ventana de partidos será a principios de junio en Norteamérica, a pocos días del debut oficial de la Albiceleste en la Copa del Mundo del martes 16 a las 22:00 contra Argelia.

Por su parte, Zambia no jugó otro partido en esta Fecha FIFA y tendrá un 2026 sin grandes luces porque no clasificó al Mundial 2026. En las Eliminatorias Africanas quedó cuarto en el Grupo E con nueve puntos en ocho partidos jugados, muy lejos del líder Marruecos que finalizó con 24 unidades. Además, su última presentación oficial fue en la Copa Africana de Naciones, donde fue eliminado en fase de grupos compartiendo el Grupo A con los marroquíes, Mali y Comoras.