Argentina ya tiene fixture y zonas para el Seven de Hong Kong

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés estarán en las finales del Circuito Mundial de Seven. La primera escala será en China y luego vendrán Francia y España

Las Selección Argentina de rugby seven en damas y caballeros ya conocen sus zonas y fixtures confirmado para Hong Kong, la primera parada de las tres que comprenderán las finales del Circuito Mundial, renombradas como World Championship Series.

El World Championship Series contará con la participación de 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos (los ocho que participaron del SVNS Series más los cuatro que clasificaron del SVNS 2), y se consagrará como campeón de cada categoría el equipo que más puntos sume concluidas las tres etapas (Hong Kong, Valladolid y Bordeaux). En lo que respecta a la temporada que viene, los primeros ocho equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos cuatro buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

La acción se desarrollará del 17 al 19 de abril en el Kai Tak Sports Park, el flamante estadio que desde el año pasado reemplaza en el Circuito al emblemático Hong Kong Stadium. Concluida esta etapa, Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio), definirán al gran campeón.

Los Pumas, modalidad reducida Los dirigidos por Santiago Gómez Cora llegan a Hong Kong tras haber disputado las seis primeras etapas del SVNS Series, finalizando la fase regular en la sexta posición. El equipo, que viene en un año de cambios y en pleno proceso de reconstrucción, obtuvo dos medallas en la fase inicial: plata en Ciudad del Cabo y bronce en Nueva York. Recordemos que en la temporada pasada obtuvieron la medalla de oro en Hong Kong por primera vez en su historia.

¿Y las Yaguaretés? Las Yaguaretés, en cambio, llegan a esta instancia tras un largo y arduo recorrido clasificatorio que comenzó con el SVNS 3 de Dubái y concluyó con el SVNS 2 de Nairobi, Montevideo y San Pablo. Primero lograron llegar a la final de Dubái, lo que les permitió tomar una de las dos plazas para el SVNS 2; y una vez allí, lograron el bicampeonato en Nairobi y Montevideo, más un cuarto puesto en San Pablo, lo que las dejó como primeras en la tabla general, consiguiendo una de las cuatro plazas para las finales del Circuito Mundial.