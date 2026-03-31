31 de marzo de 2026 - 22:01

Argentina ya tiene fixture y zonas para el Seven de Hong Kong

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés estarán en las finales del Circuito Mundial de Seven. La primera escala será en China y luego vendrán Francia y España

Rugby Seven. Martiniano Arrieta protege la ovalada ante un quite francés.

Rugby Seven. Martiniano Arrieta protege la ovalada ante un quite francés.

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Rugby. Las integrantes de la Selección Argentina femenina denominadas las Yaguaretés

Rugby. Las integrantes de la Selección Argentina femenina denominadas las Yaguaretés

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Las Selección Argentina de rugby seven en damas y caballeros ya conocen sus zonas y fixtures confirmado para Hong Kong, la primera parada de las tres que comprenderán las finales del Circuito Mundial, renombradas como World Championship Series.

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El World Championship Series contará con la participación de 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos (los ocho que participaron del SVNS Series más los cuatro que clasificaron del SVNS 2), y se consagrará como campeón de cada categoría el equipo que más puntos sume concluidas las tres etapas (Hong Kong, Valladolid y Bordeaux). En lo que respecta a la temporada que viene, los primeros ocho equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos cuatro buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

La acción se desarrollará del 17 al 19 de abril en el Kai Tak Sports Park, el flamante estadio que desde el año pasado reemplaza en el Circuito al emblemático Hong Kong Stadium. Concluida esta etapa, Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio), definirán al gran campeón.

¿Y las Yaguaretés?

Las Yaguaretés, en cambio, llegan a esta instancia tras un largo y arduo recorrido clasificatorio que comenzó con el SVNS 3 de Dubái y concluyó con el SVNS 2 de Nairobi, Montevideo y San Pablo. Primero lograron llegar a la final de Dubái, lo que les permitió tomar una de las dos plazas para el SVNS 2; y una vez allí, lograron el bicampeonato en Nairobi y Montevideo, más un cuarto puesto en San Pablo, lo que las dejó como primeras en la tabla general, consiguiendo una de las cuatro plazas para las finales del Circuito Mundial.

Los Pumas 7´s – Hong Kong

Grupo A: Sudáfrica, Argentina, España y Uruguay

Grupo B: Fiji, Francia, Gran Bretaña y Alemania

Grupo C: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Kenia

Fixture

Vs España, 00:16 hs (viernes 17 de abril)

Vs Uruguay, 03:23 hs (viernes 17 de abril)

Vs Sudáfrica, 23:39 hs (viernes 17 de abril)

Las Yaguaretés – Hong Kong

Grupo A: Nueva Zelanda, Fiji, Japón y Brasil

Grupo B: Australia, Canadá, Gran Bretaña y Sudáfrica

Grupo C: Estados Unidos, Francia, Argentina y España

Fixture

Vs Francia, 23:30 hs (jueves 16 de abril)

Vs Estados Unidos, 02:57 hs (viernes 17 de abril)

Vs España, 22:30 hs (viernes 17 de abril)

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