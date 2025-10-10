La Selección Argentina le gana a Venezuela en medio de varias "pruebas"

La Selección Argentina ingresó en la etapa de probar diversas alternativas y testar a aquellos jugadores que pelean por meterse en la lista del Mundial 2026 . Para ello, el amistoso que disputa desde hace minutos ante Venezuela resulta clave para el entrenador Lionel Scaloni .

La Albiceleste ya se despidió oficialmente de las Eliminatorias Sudamericanas, donde finalizó en la cima de la tabla de ubicaciones, y ahora sólo piensa en sumar amistosos y la Finalíssima para llegar afilada a la Copa del Mundo del año que viene . A falta de 10 meses, cada oportunidad para probar vale oro .

Por ese motivo, el entrenador de la Selección Argentina , Lionel Scaloni, mandó al campo a un once inicial que mezcla titulares con suplentes, en un intento por ir dilucidando como está cada futbolista. Una de las principales ausencias en la formación se da en la zaga, donde no estará Nicolás Otamendi, lo que permitirá que el DT comience a probar alternativas para el debut en el Mundial.

La primera chance llegó para la Albiceleste, por una vía conocida: Paredes tuvo tiempo y espacio para visualizar la corrida de Tagliafico por izquierda, el lateral le bajó el balón de cabeza a Lautaro y el remate del delantero fue enviado al córner por el "1" venezolano.

¡EL TORO TUVO LA PRIMERA! A los 5', Lautaro tuvo la chance de abrir el marcador ante #Venezuela , pero se encontró con la respuesta de Contreras. pic.twitter.com/Z7dGnbzKr7

Ante la ausencia de Messi, quien no estuvo siquiera en el banco de suplentes, y luego de darle chances a Franco Mastantuono, el que tiene la oportunidad de demostrar su valía es Nicolás Paz. Y el volante del Como fue el que rompió el palo izquierdo con un remate frontal. Buen inicio para el ex Real Madrid.

Selección Argentina I Argentina jugó un primer tiempo de vuelo bajo, pero claramente superior a su rival de ocasión. Gentileza

Lo mejor de la primera hora estuvo en los pases de Paredes, rompiendo líneas por su verticalidad y precisión. Sin embargo, en los metros finales faltó el factor desequilibrio. Lo mejor hasta ese momento fue con remates de media distancia.

El rival, que inició una renovación importante, mostró carencias técnicas, especialmente en el control del balón y la toma de decisiones. Así y todo, Venezuela tuvo la más clara de la etapa: Marqués cabeceó increíblemente afuera, tras un falló en el retroceso argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1976812370824483065&partner=&hide_thread=false Antes del 1-0 de Argentina, Venezuela se perdió una increíble chance de gol. pic.twitter.com/mnD9B8DM6x — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

No tuvo una mala actuación la defensa argentina, pero se notó la ausencia de Otamendi para ordenar, más allá de la experiencia de Tagliafico y Cuti Romero. La ausencia del ex Benfica es uno de los grandes problemas a resolver por parte del cuerpo técnico de Scaloni.

Como respuesta, tras algunos minutos de desconcierto ante el crecimiento venezolano, Argentina encontró espacios y aceleró para encontrar la apertura del marcador, vía Lo Celso. El volante de Betis español encontró un remate, para romper la escasa resistencia de Contreras. Arriba la Albiceleste en el marcador y opción para darle tranquilidad al juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1976815438064411103&partner=&hide_thread=false ¡El GOL de LO CELSO para el 1-0 de #Argentina ante #Venezuela!



A los 31' del primer tiempo, el volante recibió por izquierda de Lautaro tras una serie de errores defensivos y definió al primer palo para abrir el marcador frente a la Vinotinto. pic.twitter.com/OfFtVq0bkL — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

A partir de ese minuto llegó lo mejor del elenco nacional. Lautaro armó un jugadón y perdió el duelo ante el "1" rival, pero había un despertar de los más experimentados y se notó en un cierre que dejó sabor a poco en el 1-0.

Más pruebas para el complemento

El segundo tiempo perdió intensidad en su primer cuarto de hora. A excepción de un veloz contragolpe, vía Lautaro, que Venezuela logró desconfigurar en la boca de su arco, no hubo grandes emociones.

Argentina bajó su rendimiento, perdió tenencia de balón y Scaloni tomó nota de ello: adentro Giuliano Simeone, con Enzo y Lo Celso para cubrir la posición de Paredes, quien dejó su lugar. El cambio modificó el vértigo inicial y le dio más propiedad del balón al elenco nacional. Con Simeone parado sobre la derecha, llegaron las primeras chances claras, que no tuvieron precisión en la definición. Pero aparecía otro posicionamiento en el campo, con González ocupando posiciones intermedias entre defensa y ataque, con un inquieto Julián y el Toro como referencia de área.