Julián Álvarez rompió el silencio sobre su futuro y la relación con Diego Simeone: "Quiero ganar"

El atacante dialogó sobre su presente en el Atlético de Madrid, y habló sobre los rumores de su vínculo con Diego Simeone.

Julián Álvarez es una de las grandes figuras argentinas en el fútbol europeo. Se ganó su lugar de privilegio a fuerza de goles y buenas actuaciones, lo que también despertó rumores de traspasos a otros clubes y de una supuesta mala relación su entrenador Diego Simeone.

Al respecto de todo eso se refirió la Araña, en diálogo con DAZN. Allí, aprovechó para descartar una posible salida del Atlético de Madrid, y un vínculo con Barcelona. “Ojalá que pueda marcar más goles que el año pasado, pero más allá de lo personal, quiero ganar con este club”, expresó con firmeza al respecto.

En ese sentido, el delantero aseguró que el conjunto Colchonero es el lugar perfecto para su crecimiento. “Vine para seguir creciendo, para sumar y ser mejor cada día”, reconoció. Luego, reforzó esa idea que tuvo cuando firmó con el equipo de Madrid: “Cuando vine acá sentía que me iban a dar un espacio importante para desarrollarme y encontrar mi mejor versión”.

Julián Álvarez negó tener una mala relación con el Cholo Simeone: image Hace algunas semanas, un video de Julián Álvarez en el marco del empate 1 a 1 de su equipo ante Mallorca recorrió las redes sociales y generó revuelo interno. En el mismo, el atacante murmura "siempre a mí", tras haber reemplazado por Diego Simeone. Para muchos, esto fue una prueba más de la relación entre el DT y el jugador.

Sin embargo, Álvarez le restó importancia y aseguró que el fastidio era con su actuación. “Fue una puteada, como decimos en Argentina, para conmigo mismo. Las redes sociales lo llevaron por otro lado, pero no fue más que eso. No había hecho un buen partido y cuando a uno le pasan esas cosas, quiere revertirlo para ayudar al equipo”, aclaró.