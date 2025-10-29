Julián Álvarez rompió el silencio sobre su futuro y la relación con Diego Simeone: "Quiero ganar"

Julián Álvarez es una de las grandes figuras argentinas en el fútbol europeo. Se ganó su lugar de privilegio a fuerza de goles y buenas actuaciones, lo que también despertó rumores de traspasos a otros clubes y de una supuesta mala relación su entrenador Diego Simeone.
Al respecto de todo eso se refirió la Araña, en diálogo con DAZN. Allí, aprovechó para descartar una posible salida del Atlético de Madrid, y un vínculo con Barcelona. “Ojalá que pueda marcar más goles que el año pasado, pero más allá de lo personal, quiero ganar con este club”, expresó con firmeza al respecto.
Julián Álvarez negó tener una mala relación con el Cholo Simeone:
Hace algunas semanas, un video de Julián Álvarez en el marco del empate 1 a 1 de su equipo ante Mallorca recorrió las redes sociales y generó revuelo interno. En el mismo, el atacante murmura "siempre a mí", tras haber reemplazado por Diego Simeone. Para muchos, esto fue una prueba más de la relación entre el DT y el jugador.
Sin embargo, Álvarez le restó importancia y aseguró que el fastidio era con su actuación. “Fue una puteada, como decimos en Argentina, para conmigo mismo. Las redes sociales lo llevaron por otro lado, pero no fue más que eso. No había hecho un buen partido y cuando a uno le pasan esas cosas, quiere revertirlo para ayudar al equipo”, aclaró.
Consultado por como se lleva con el Cholo, Julián no dudó en aplicar paños fríos: ”La relación es muy buena, solo fueron sensaciones del momento. En otros partidos estuve más enojado por el cambio en sí. Podría haber reaccionado de otra forma y no lo hice, así que menos lo iba a hacer en un partido donde no me habían salido las cosas en lo personal"