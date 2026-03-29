Jannik Sinner ganó el Máster de Miami y sumó puntos en el ranking ATP

En la definición del Máster de Miami, el nacido el jugador de tenis italiano derrotó a Jiri Lehecka por un doble 6/4 y 6/4.

Se terminó la gira norteamericana sobre canchas rápidas, con la consagración de Jannik Sinner (2°) en el Máster de Miami y la obtención del italiano de su primer Sushine Double, al ganar consecutivamente los Másters 1000 de Indian Wells y el abierto del Estado de Florida.

De esta manera, como en cada evento grande que finaliza, se presentan variaciones en el ranking mundial ATP. En este caso en particular, pese a que no le quitará el primer puesto al español Carlos Alcaraz (1°), el nacido en San Candido, de 24 años, acortó significativamente la distancia entre ambos luego de sus dos títulos al hilo en tierras estadounidenses, instalándose en el segundo lugar.

Por el otro lado, el checo, que había alcanzado su primera definición en un torneo de la categoría, se va con la frustración del subcampeonato, pero con un balance más que positivo: escalará ocho colocaciones en el ordenamiento masculino y se ubicará en el puesto 14 de la clasificación, siendo su mejor posición histórica hasta el momento, con 2.840unidades.

Por su parte, Novak Djokovic (3°), tras no jugar en en el estado de Florida, donde defendía final, perderá un lugar y será 4°, desplazado por el alemán Alexander Zverev (4°), semifinalista en esta edición, por prácticamente 500 puntos. Otro de los cambios dentro del selecto grupo del Top 10 lo protagoniza el canadiense Félix Auger-Aliassime (8°), quien sacó del séptimo casillero al local Taylor Fritz(7°).