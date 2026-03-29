29 de marzo de 2026 - 21:12

Jannik Sinner ganó el Máster de Miami y sumó puntos en el ranking ATP

En la definición del Máster de Miami, el nacido el jugador de tenis italiano derrotó a Jiri Lehecka por un doble 6/4 y 6/4.

El Máster de Miami tiene nombre y apellido: Jannik Sinner

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EFE
El Máster de Miami tiene nombre y apellido: Jannik Sinner

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Se terminó la gira norteamericana sobre canchas rápidas, con la consagración de Jannik Sinner (2°) en el Máster de Miami y la obtención del italiano de su primer Sushine Double, al ganar consecutivamente los Másters 1000 de Indian Wells y el abierto del Estado de Florida.

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Por el otro lado, el checo, que había alcanzado su primera definición en un torneo de la categoría, se va con la frustración del subcampeonato, pero con un balance más que positivo: escalará ocho colocaciones en el ordenamiento masculino y se ubicará en el puesto 14 de la clasificación, siendo su mejor posición histórica hasta el momento, con 2.840unidades.

Por su parte, Novak Djokovic (3°), tras no jugar en en el estado de Florida, donde defendía final, perderá un lugar y será 4°, desplazado por el alemán Alexander Zverev (4°), semifinalista en esta edición, por prácticamente 500 puntos. Otro de los cambios dentro del selecto grupo del Top 10 lo protagoniza el canadiense Félix Auger-Aliassime (8°), quien sacó del séptimo casillero al local Taylor Fritz(7°).

Así quedó el top 10 del ranking mundial ATP

  • 1) Carlos Alcaraz: 13.590 puntos

  • 2) Jannik Sinner: 12.400 puntos

  • 3) Alexander Zverev: 5.205 puntos

  • 4) Novak Djokovic: 4.720 puntos

  • 5) Lorenzo Musetti: 4.265 puntos

  • 6) Alex De Miñaur: 4.095 puntos

  • 7) Félix Auger-Aliassime: 4.000 puntos

  • 8) Taylor Fritz: 3.870 puntos

  • 9) Ben Shelton: 3.860 puntos

  • 10) Daniil Medvedev: 3.610 puntos

  • El circuito cambia de paradigna para las próximas semanas, cuando se dejará de jugar en canchas rápidas para darle la bienvenida a la época del polvo de ladrillo, comenzando la preparación en los ATP 250 de Houston, Marrakech y Bucarest. ¿En el horizonte? Roland Garros.
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