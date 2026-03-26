26 de marzo de 2026 - 19:30

Horacio Zeballos vuelve a la cima en el Masters 1000 de Miami: el argentino que desafía al tiempo y reina en el dobles

A los 40 años, "Zebolla" alcanzará nuevamente el número uno del mundo en dobles tras su gran actuación en Miami junto al español Marcel Granollers. Pasaron a semifinales.

El jugador marplatense volvió a colocar al tenis argentino en lo más alto de la escena internacional. &nbsp;

El jugador marplatense volvió a colocar al tenis argentino en lo más alto de la escena internacional.

 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El tenis argentino celebra otra vez en lo más alto. Zeballos se aseguró regresar al número uno del ranking ATP de dobles luego de avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Miami, en una semana que puede marcar un nuevo capítulo dorado en su carrera.

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Junto al español Granollers, el marplatense superó en cuartos de final a Edouard Roger-Vasselin y Hugo Nys por 6-3 y 7-6(3), en una actuación sólida que los mantiene como una de las duplas más consistentes del circuito.

En semifinales, buscarán un lugar en la final ante los ganadores del duelo entre Mate Pavic y Marcelo Arévalo o la dupla compuesta por Henry Patten y Harri Heliovaara.

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Un número uno histórico por la edad

Cuando el ranking se actualice, Zeballos alcanzará la cima con 40 años y 337 días, convirtiéndose en uno de los jugadores más veteranos en lograrlo.

Solo quedará por detrás de Mike Bryan y Rohan Bopanna en el ranking histórico de longevidad en la cima, superando la marca que había dejado Daniel Nestor.

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La dupla integrada por Horacio Zeballos y Marcel Granollers se clasificaron para las semifinales del Masters del Miami Open.

La dupla integrada por Horacio Zeballos y Marcel Granollers se clasificaron para las semifinales del Masters del Miami Open.

Una carrera de constancia y elite

El argentino también alcanzará su semana número 23 como líder del ranking, lo que lo posiciona entre los sudamericanos más destacados en la historia del dobles.

En esa lista aparece detrás de Robert Farah, Juan Sebastián Cabal y Marcelo Melo, consolidando su lugar entre los grandes especialistas de la disciplina.

El giro que cambió su carrera

Aunque debutó como profesional en 2003 y tuvo buenos resultados en singles ,incluido un recordado triunfo ante Rafael Nadal en 2013, el verdadero punto de inflexión llegó en 2019.

Ese año decidió enfocarse exclusivamente en el dobles, una apuesta que terminó potenciando su carrera. Desde entonces, se mantuvo durante varias temporadas dentro del top 10 y construyó una regularidad que hoy lo devuelve a la cima.

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Horacio Zeballos

Horacio Zeballos

Un camino que empezó hace 16 años

El regreso al número uno tiene además un valor simbólico: llega 16 años después de su primer título en dobles, cuando se consagró en el Argentina Open junto a Sebastián Prieto.

Desde aquel inicio, Zeballos construyó una trayectoria sólida que incluye cientos de victorias y millones en premios, transformándose en una referencia del circuito.

Un lugar reservado para pocos argentinos

En la historia del tenis argentino, muy pocos jugadores lograron alcanzar la cima del ranking mundial. En dobles lo hicieron Paola Suárez y Gisela Dulko, mientras que Gustavo Fernández lo consiguió en el circuito adaptado.

El caso de Guillermo Vilas sigue siendo motivo de debate histórico, en una discusión que aún hoy genera controversia.

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