Independiente Rivadavia empata sin goles ante Banfield, en el Florencio Solá

Luego del gran triunfo en el Maracaná , donde venció 2a 1 a Fluminense por la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia ya juega por la fecha 15 del torneo Apertura de la Liga Profesional. En el Florencio Solá, enfrenta a Banfield, con el arbitraje de Bryan Ferreyra.

Independiente Rivadavia viene de hacer historia. La victoria ante Fluminense lo metió en el selecto grupo de equipos argentinos que lograron ganar en el Maracaná. El equipo mendocino acumula seis triunfos consecutivos entre todas las competencias, lidera su grupo en la Copa Libertadores con puntaje ideal y también encabeza su zona en el torneo local con 29 puntos.

Banfield vs Independiente Rivadavia

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