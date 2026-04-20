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Independiente Rivadavia empata sin goles ante Banfield, en el Florencio Solá

Independiente Rivadavia, ya clasificado a los playoffs, busca sostener su liderazgo en el Apertura, tras el inolvidable triunfo en el Maracaná.

En su visita a Banfield, los Azules defenderán, esta tarde, su liderazgo del torneo Apertura. &nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Independiente Rivadavia viene de hacer historia. La victoria ante Fluminense lo metió en el selecto grupo de equipos argentinos que lograron ganar en el Maracaná. El equipo mendocino acumula seis triunfos consecutivos entre todas las competencias, lidera su grupo en la Copa Libertadores con puntaje ideal y también encabeza su zona en el torneo local con 29 puntos.

Banfield vs Independiente Rivadavia

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