20 de marzo de 2026 - 18:11

Hockey Patín: Andes Talleres hace un acuerdo con el club español Lérida

La iniciativa deportiva en hockey patín empezaría en diciembre y es para todos los jugadores del club azulgrana y de ese club catalán

Hockey Patín. Plantel completo del club Andes Talleres de Mendoza, que fue campeón Panamericano 2025

Hockey Patín. Plantel completo del club Andes Talleres de Mendoza, que fue campeón Panamericano 2025

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Hockey Patín. Los clubes Andes Talleres de Mendoza y Lérida de Cataluña firmaron un acuerdo de intercambio de jugadores que empezará en diciembre, la idea es fortalecerse mutuamente en lo deportivo y cultural.

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La historia de un acuerdo

Darío Giménez es un ex jugador del club Andes Talleres de la rama Hockey Patín y gracias a sus esfuerzos pudo lograr un acuerdo deportivo con su actual quinteto el Lérida de Cataluña y su cuan deportiva hockistica del club azulgrana.

El acuerdo contempla que un grupo de jugadores de Andes Talleres con edades comprendidas entre los 12 y 17 años viajen hasta la ciudad de Lleida previsiblemente en el mes de diciembre que coincide con las épocas de vacaciones de verano en Mendoza.

El presidente de Lleira Enric Duch dijo al medio Segre.com "vendrian a entrenar con nuestros equipos y a partir de ahí veríamos si alguno puede ser interesante para incorporar. Sería una forma de establecer un vínculo con un club de los más importantes de la Argentina y reforzarnos con jugadores con proyección".

En Mendoza, el señor Walter Fernández titular de la rama de Hockey patín del "ATSC" destacó el carácter bidireccional del convenio. "Es un intercambio entre los dos clubes. La idea es dar una oportunidad a nuestros hockistas para ir a España ya sean menores o seniors y también que jugadores del Lleida puedan venir a Mendoza a vivir la experiencia".

El proyecto inicia como prueba piloto, pero con ambición de continuidad. Un primer paso para construir un vínculo que, si fructifica, puede transformar el futuro de muchos jóvenes.

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