Hockey Césped: Son cuatro los punteros en el certamen de mayores femenino

Leonardo Murialdo 3 [Paula Lorenzini (1), Candela Uzair (1) y Ana Reyes (1)], Tacurú 2

Teque 0, Marista "A" 1 (Emma Tarquini)

Marista "B" 1. Liceo 2. [Luciana Eyherachar y Magdalena Ponce]

CPBM 2 [Camila Peroni y Luciana Fernández ], Maristas 1

UN San juan 5 [Luciana Agudo (2), Pia Tadini (2) y Milagros García (1)], San Jorge 1.

Posiciones en Hockey césped

1° Los Tordos, 6 puntos

2° Liceo, 6

3° Regatas-Andino, 6

4° Marista "A" 6

5° UN San Juan 5

6° Club Alemán, 4

7° CP. Banco Mendoza, 4

8° Leonardo Murialdo, 3

9° Maristas (SRF), 3

10° UN Cuyo, 2

11° Tacurú, 2

12° Obras, 1

13° Vistalba HC, 0

14° Marista "B", 0

15° Teqüé, 0

16° San Jorge, 0

La próxima fecha

La tercera fecha tendrá un juego adelantado este jueves 31 de julio y desde las 21.30, se medirán: Los Tordos vs. Obras en el estadio de Parque San Vicente.

El resto de la fecha tendrá este sábado los siguientes lances y desde las 16.30, Regatas vs. UN San Juan; Liceo vs. Vistalba; Club Aleman vs. marista; "B"; Tacuru vs. Teque; Maristas vs. Leonardo Murialdo y San Jorge vs. Banco Mendoza.

Cierra la ronda de partidos, desde las 18.30 en el estadio ciudad de Godoy cruz: Marista "A" vs. UN Cuyo.