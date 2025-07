Hockey Césped: Jimena Tapia una jugadora de jerarquía, que fue la goleadora del Apertura 2025

Sobre sus comienzos contó que: "Mis inicios en el hockey césped fueron en el club en Andino cuando estaban en El Algarrobal, yo empecé la escuela de verano ahí, y tenía a Macarena Rodríguez de profe , y unas de las actividades de la escuela de verano era hockey. Ahí me empezó a gustar, hice la Décima División en esa institución y después por horarios de entrenamiento no podía ir, y me cambie a la UN Cuyo, donde mis entrenadores eran Julio "Tolu" Gómez y Gladys Gallardo. En ese club arranque jugando en la Novena División, y hice todas mis infantiles ahí hasta llegar a primera".

Hubo también unas líneas sobre su paso por los diferentes seleccionados mendocinos donde mostró sus virtudes y habilidades. "En el seleccionado empecé en el sub 14 , mis entrenadoras fueron Lorena Ruzo y Macarena Rodríguez, jugaba de delantera en el seleccionado. Ese torneo se jugo acá en y salimos sub campeonas".

Cambio de club

-Jimena, ¿Cómo fue tu cambio desde la UN Cuyo a Liceo?

-A Liceo llego en el 2020 año difícil, porque arranca la pandemia, en ese momento mi decisión fue por crecimiento personal , quería ganar cosas y en la UN Cuyo había cumplido un ciclo.

Y suma: "El ex DT de Liceo, Gabriel Gómez se entera que me quería cambiar y me ofrece irme a liceo que el iba hacer entrenador, 'Gaby' me conocía porque me tuvo en el seleccionado Sub 21, que salimos campeonas en San Miguel de Tucumán. En ese equipo jugué de lateral izquierdo de 3, le dije que si porque en Liceo tenía mis amigas de los seleccionados y me fui, desde ese momento a la actualidad he jugado de volante, defensora y de central ".

Sobre sus mejores momentos con Liceo dijo que: "En el 2021 salimos campeonas del Torneo Regional "A" de Clubes en San Juan y a la semana ganamos por primera vez en la historia del club el Apertura del 2021 a Leonardo Murialdo y marqué un gol en la final. Fue el primero título del club y quedamos en la historia de Liceo. Año siguiente 2022 salimos campeonas de Clausura con el club".

Y añadió: "No me arrepiento de a verme ido a ese club, hoy en día en mi segunda casa. Donde mi hija Franchesca hoy practica hockey césped también ahí, y la cual acompaño desde otro rol, que me gusta y disfruto mucho ser mamá".

Acerca de la actualidad de la primera de las Clavitas, la destacada deportista indicó: "Este Apertura con Liceo jugamos la promoción, estamos en un proceso de cambio, donde hay mucha juventud".

Luego Tapia comentó que "No me olvido de mis inicios, soy lo que soy como jugadora gracias a mi formación, a los entrenadores que tuve a lo largo de todo mis años jugando al hockey, también hay mucho esfuerzo, constancia y sacrificio que hice para hoy en día ser lo que soy como jugadora. Y también mi familia tiene un valor muy importante en mi carrera deportiva porque me han apoyado desde los inicios hasta el día de hoy que tengo 31años. Dónde me hacen el aguante para que yo pueda ir a entrenar y seguir jugando, cuidando a mi hija por unas horitas para que yo pueda seguir disfrutando y seguir haciendo lo que más me gusta".

"Este deporte me ha enseñado muchísimos valores -añadió Jimena- me a dado mis mejores amigas, en la UN Cuyo me dejo un grupo hermoso de amigas que se llaman las "Gordas Ok", en Liceo me a dado una linda familia, y amigas, por suerte tengo amigas también en otros clubes, las cual las admiro como jugadoras y personas y he disfrutado de jugar con ellas en las selecciones"

Después la jugadora Liceísta sumó: "Salí goleadora del torneo apertura 2025. Hoy en día soy la jugadora de la Primera "A" más grande del plantel, y trato de aportar y ayudar al equipo desde donde me toque. Es mi último año en el hockey, porque quiero disfrutar más de mi hija y enfocarme en ella y acompañarla".

Agradecimientos

Soy una agradecida de este deporte tan lindo, que me a dado mis mejores amigas, mis mejores momentos y también me dio momentos triste de los cuales me hizo más fuerte. Agradezco a mi familia, por apoyarme y seguirme siempre", puntualizó Jimena Tapia, una de las jugadoras de gran jerarquía que ha dado el Hockey Césped mendocino.

Empieza el Clausura 2025

Este sábado a las 16.30 se disputará la primera fecha del torneo Clausura 2025. Los partidos serán: Maristas (SR) vs. San Jorge; Tacurú vs. CPBM; Marista "A" vs. Liceo; Club Alemán vs. Teqüe; Liceo vs. Un Cuyo; Los Tordos vs. Marista "B" y Obras vs. UN San Juan.

A las 18.30, en Parque San Vicente jugarán Regatas vs. Vistalba