Hockey Césped: Las chicas de Los Tordos y una nueva vuelta olímpica en damas mayores

La capitana de la formación es Trinidad Conalbi: "Ser capitana de este equipo es un orgullo inmenso para mí, mis hermanas y amigas del corazón me han hecho llevar la cinta de la mejor manera. Como líder entendí, que lo mejor que podía aportar de mi parte, era hacerlas brillar a todas, así con la ayuda del colectivo y el compromiso nos llevó a ganar el campeonato, título que nos ayudó a crecer como equipo".

Los Tordos en la fase clasificatoria quedó en el segundo puesto, detrás de Marista "A". Jugó 15 partidos, hizo 34 puntos; con 36 goles a favor y 14 tantos en contra. Empató 5 juegos y perdió 1 partido.

Amparo Correa Llano fue quien marcó el tanto en la final ante Regatas. "Este torneo no había podido hacer muchos goles, tenía el arco cerrado y afortunadamente pude marcar en la final. Este campeonato lo veníamos buscando hace mucho, siempre habíamos estado cerca y nos faltaba un pasito más, un pasito más. Este año trabajamos muy duro desde el principio y nos pusimos objetivos más cortos y reales. Fuimos campeones por la entrega, que tiene este equipo (....) somos un grupo de amigas, que deja todo y siempre pedimos más, como entrenamientos, por ejemplo. La final fue un partido muy duro, pero sabíamos, que sería de esa forma. Teniamos la ilusión de ser campeonas y esto ayudó a que lo concretáramos"..

Franco Medici es el DT de Los Tordos. El ex coach de Leonardo Murialdo y Marista se hizo cargo esta temporada y para el ex volante de los canarios fue un desafío dirigir a uno de los cuatro clubes más campeones en damas. "Me encanta dirigir, por eso acepté este desafío, deseaba conseguir un título local con Los Tordos. Quiero que mejoren y dominar la escena local del hockey en damas"

"La final fue un partido duro, Regatas venían jugando bien y pasan, por un gran momento, sabíamos que sería una final compleja. Hicimos bien las cosas y nosotros también queríamos ser campeones. Este grupo siempre estuvo muy unido, bancaron las malas y buenas. En la Liga se generó algo muy lindo, difícil de describir con palabras, y eso ayudó para llegar mejor a esta instancia final"

"Destaco que tenemos equipo y recambio, ganamos los dos torneos con el plantel superior (en intermedia también levantaron la copa), tenemos jugadoras y el reto será saber administrar bien todo el recurso humano, que tenemos y darles el lugar que se merecen a cada una de las jugadoras"..

La golera del campeón es Agustina Grone y al consultársele cuál fue el partido más duro de la competencia dijo: "El partido donde más participación tuve y el que me pareció más duro fue el de cuartos contra Teqüé, porque fueron dos cuartos muy duros y donde tiraron mucho al arco".

"Tenemos que estar enfocadas en mantener el nivel del primer torneo y siempre queriendo dejar al club en lo más alto. Es hermoso poder empezar un torneo siendo campeonas y eso es una motivación extra"

En tanto para Malena Sabez, es una de las tantas jugadoras de lujo que posee Los Tordos, el seleccionado mayor y Las leoncitas en su momento, los juegos más complejos fueron. "En cuanto a los juegos más complicados, sin dudas ante Tacurú en la fase clasificatoria, fue el único partido que perdimos, fue un domingo y ambos necesitamos los puntos, nosotros para asegurar en lo alto de la tabla y ellas para escapar de los puestos del fondo (...) Nos plantearon un partido cerrado, con defensa de once en toda la cancha... así fue como volvimos a casa, sin los tres puntos. En los cruces el partido semifinal ante Banco Mendoza fue bisagra: nos repartimos el control de la pelota, pero hubo momentos que no nos salían las cosas que nos habíamos planteado, pero fue importante que nunca nos desesperamos y fue clave"

"La preparación que inició a principios de año fue dura, porque además tuvimos en el medio la Liga Nacional, torneo donde llegamos a la final, pero perdimos ante Duendes. Así que la preparación fue intensa con mucho trabajo físico, mental, técnico, y táctico, eso fue fundamental este semestre, para conseguir resultados en la Liga, pero nos ayudó para conseguir el campeonato en el Apertura. Tenemos un cuerpo técnico impresionante que está en todos los detalles que sirven mucho en este tipo de competencias".

Amparo "Amparito" González es otra de las integrantes del team campeón. Consultada si costó adaptarse al nuevo cuerpo técnico, apuntó que "No, nos costó, porque desde el arranque nos entendimos bastante bien con el cuerpo técnico, entendimos lo que ellos buscaban, y ellos se dieron cuenta del nivel y la calidad de grupo que formábamos, entonces desde el inicio tuvimos una conexión importante que fue un plus a la hora de ser dignas ganadoras del campeonato".

Este sábado el campeón sale al ruedo, porque inicia el torneo Clausura y la primera parada será ante Marista "B" al respecto Amparo González subrayó: "Somos un equipo que quiere algo más, siempre buscamos algo nuevo o de la gloria máxima, en este clausura defenderemos este título que traemos del Apertura, .iremos por todo a buscar una nueva final y un nuevo campeonato, pero todo esto requiere un camino largo, ..son 15 partidos que hay que enfrentar con mucho nivel, así que habrá que ir paso a paso y escalón, por escalón para el final de todo.

Todas la campeonas de Los Tordos

El elenco campeón del Apertura 2025 estuvo integrado por:

Agustina Grone

Amparo Blanco

Malena Sabez

Emilia Garre

Dolores Correa Llano

Constanza Spitalieri

Manuela Quevedo

Luz Rosso

Emilia Arroyo

Belén Placeres

Josefina Ojeda

Justina Intsez

Valentina Micoli

Amparo Correa Llano

Trinidad Conalbi (capitana)

Amparo González Casale

Julieta Grone

Luciana Peralta

Julia Grinfeld

Milagros Cuervo