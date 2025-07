Hockey Césped: Malena Sabez tiene alma y mentalidad de Leona

Los inicios deportivos de Malena Sabez en el hockey césped. "Empecé en el 2012. En ese momento tenía ocho años y lo hice por dos razones principales: muchas de mis compañeras del colegio iban a ese club; además, porque mi Tía Victoria Brandi es fanática del club y de este deporte, y le insistió a mis padres para que me llevaran. Antes de hockey hice danza. A Los Tordos llegué a la Novena División. He tenido muchos momentos lindos con las chicas del club, en Los Tordos siempre viajes a Córdoba y Chile con las divisiones menores. Además, están los lindos recuerdos de los torneos que jugamos en las inferiores, que ganamos o perdimos en sexta o séptima, que te dejan enseñanzas y lindos recuerdos y lo importante que siempre los jugamos con amigas".

El camino por los seleccionados mendocinos de categoría menores . "En cuanto a los seleccionados, en divisiones menores siempre me gusto estar y participar y también han sido miles de viajes y finales, que jugamos en Sub 14, sub 16 y sub 19. ganamos uno de estos torneos en la ciudad de Salta en 2022, es un recuerdo imborrable, fue increíble".

Llegada a primera división y convocatoria a Las Leoncitas. "A partir del 2019 comencé a jugar en la primera en forma intermitente. En el 2021 me sentí más parte del primer equipo, porque aún yo era de Quinta División. En el 2022 me asenté en primera. En ese momento surgió mi primer llamado a las concentraciones nacionales para Las Leoncitas. Durante 2023 entrenaba en la semana en Buenos Aires en el Cenard, y el fin de semana jugaba en Mendoza con el club, nunca quise irme a jugar a otro club, porque soy muy fanática de Los Tordos".

Mundial Junior de Chile. "Después de algunos viajes con Las Leoncitas a Bahía Blanca y Uruguay, quedé para jugar el Mundial sub 21, y es otra cosa. Es como preparase para la elite del hockey, entras en un movimiento que nunca tuviste, por ejemplo usar credenciales, entrar a la cancha, uno se siente protagonista de todo eso; vivir en un hotel quince días, muy linda la experiencia (...) Salimos subcampeonas, duele, pero sumamos medallas para Argentina. Estuvimos muy cerca de ganar, pero faltando tres minutos para terminar, Países Bajos nos empató y después perdimos por penales".

Capitana de Las Leoncitas. "El último torneo que disputé con las leoncitas, fui la capitana fue un orgullo inmenso, que reconozcan el esfuerzo que uno hace, salimos campeonas, fue en Canadá. La experiencia fue inolvidable, vivimos 15 días en una universidad y nos trajimos la medalla de oro fue emocionante".

La Selección de Mendoza Mayor. "Mi primer seleccionado mayor fue en el 2023, que jugamos la final en Tucumán. El 2024 el Argentino se disputó acá jugamos la final. Este año fue en Rosario y la final la empatamos, pero perdimos por penales. Pero este último torneo fue distinto, porque tuvimos bajas y eso no nos detuvo en ningún momento. Salió a la cancha un equipo, que entre nosotras no nos conocíamos mucho. Este seleccionado, tuvo promedio de edad de 21 años y medios, pero cada una supo lo que tenía que hacer, que había que jugar en equipo porque si no lo hacíamos la tendríamos muy complicada. Afortunadamente encontramos nuestro ADN en el primer día de el torneo y eso nos marcó el camino a seguir y eso que habíamos entrenado poco juntas"

La capitanía en la selección mayor de damas de Mendoza "Ser capitana fue un orgullo, porque tengo 21 años. No es poca cosa, siempre me sentí identificada con nuestra camiseta. Y se formó un lindo grupo, tuvimos muchas debutantes. Destaco que nos fortaleció el planteo del técnico que nos dio Franco Medici, que fue nuestro DT. Nos dijo que nos sentamos representadas con Mendoza, que pusiéramos el escudo y al equipo adelante, este pedido nos transmitió mucho, pero no solo a nosotras, también a nuestros seguidores por la TV o aquellos que viajaron a Rosario. Fuimos el equipo, que menos goles nos hicieron. Ojalá, que las futuras convocadas al mayor tengan las mismas ganas de estar y prestar atención a la selección, como nosotras que lo aprendimos de las más grandes que nos antecedieron como Mariana Scandura, Julieta Medici o Belén Placeres".

Campeonato Logrado por Los Tordos. "Fue una de las fechas que más recordaré, porque hace mucho que no lográbamos un campeonato. Fue una alegría enorme. El plantel venia buscando hace mucho y tenía una espina grande. Cuando jugas con el club de tus amores y tus amigas estos logros a una lo llenan".

Inicio del Clausura. "Estuvo complicado, porque nosotros iniciamos la preparación la misma semana que arrancamos el torneo. El partido ante Marista fue muy trabado, pero lo ganamos porque supimos ser perseverantes. A fines del tercer cuarto y en el cuarto cuarto, pudimos hacer los goles. Marcamos cuatro goles de córner corto y eso hay que seguir haciéndolo, porque es importante, para nuestro juego y para conseguir victorias".