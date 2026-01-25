Handball: Los Gladiadores levantaron la copa y se colgaron la medalla de oro

La Selección Argentina Masculina de Handball , dirigida por Rodolfo Jung venció a Brasil 26 a 25 en la última fecha del torneo que se celebró en Asunción y recuperó el centro subcontinental después de seis años. Argentina , que obtuvo su noveno título continental, ya había asegurado la clasificación al Mundial Alemania 2027 .

Este fue el segundo título para la Argentina en el Campeonato Sur-Centro luego del conseguido en 2020, que fue la primera edición. Las siguientes, que se dieron en 2022 y 2024, habían quedado en manos de Brasil.

En un clásico sudamericano para el infarto y de máxima paridad hasta el cierre, Los Gladiadores derrotaron a Brasil para colgarse la medalla dorada en la 4° edición del Sur-Centro, que tuvo a la capital paraguaya como sede. La Selección volvió a subirse a lo más alto del podio después de seis años, tras los títulos ganados por la verdeamarela en Recife 2022 y Buenos Aires 2024.

Un tanto agónico de Federico Gimenez a quince segundos del final y una posterior defensa le dieron a la Argentina su noveno título en el continente, contando los siete anteriores obtenidos bajo el nombre de Panamericano. El Sur-Centro Asunción 2026 se suma a lo Panamericanos San Pablo 2000, Villa Ballester 2002, Santiago de Chile 2004, Santiago de Chile 2010, Almirante Brown 2012, Canelones 2014 y Nuuk 2018 y Sur-Centro Maringá 2020.

La actuación colectiva de la defensa y las atajadas de Bar, también fundamental en aquel último éxito ante los brasileros, fueron los otros puntos altos de un equipo que pudo revertir tres goles abajo en el primer tiempo, se fue al descanso 14:12 arriba y tras un complemento de máxima paridad pudo tener un mejor cierre.

Llegaron iguales en puntos

Ambos equipos llegaban al duelo decisivo del certamen tras imponerse en sus cuatro partidos anteriores con autoridad, con la verdeamarela teniendo la ventaja del empate por contar con mejor diferencia de gol.

Un gol inicial firmado por Pedro Martínez, subiendo la pelota con gran intensidad, fue un anticipo de la fórmula que le daría rédito a la Selección durante todo el primer tiempo, principalmente en los minutos finales. Del otro lado, el trabajo defensivo para justamente generar esa situaciones en ataque sería el condimento fundamental para dar batalla ante un conjunto brasilero que también mostró sus armas para dominar el tablero en los primeros minutos.

En la potencia de Bryan Monte y las atajadas de Rangel Rosa, Brasil sacó la máxima diferencia del partido llegando a los 6 minutos, 5:2. Sin embargo, Argentina tuvo como mérito poder sostenerse en ese momento adverso donde la energía verdamarela dominaba el SDN Arena de Asunción.

Los tantos de Agustín Unzner y Lucas Moscariello, sumado a un buen ingreso a la primera línea de Tomás Cañete mantuvieron a los dirigidos por Jung expectantes entre uno y dos goles abajo, aguardando ese momento para dar el golpe. Cimbronazo que llegaría en los cuatro minutos finales, con un crecimiento de la defensa, atajadas de Juan Bar y un parcial 4:0 con tantos de Ramiro Martínez, Nicolás Bono y Martín Jung para el 14:12 al descanso.

¿Y que pasó en el complemento?

El comienzo del segundo tiempo dejaba como expectativa si Los Gladiadores podrían mantener ese frenético final y aguantar una reacción brasilera que seguramente se haría presente. Un nuevo tanto de Monte desde afuera planteaba justamente ese escenario, con respuesta inmediata por parte de Argentina con los tantos de Bono y el primero en la cuenta personal de Jung.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos de la Selección en mantener la intensidad defensiva, situación que le permitió estirar la distancia a cuatro, 19:15 en 10 minutos, Brasil encontraría solución a esa incomodidad en el posicional con los lanzamientos externos de Haniel Langaro y Vinicios Carvalho y la efectividad de Rudolph Hackbarth. Parcial 7:2 para los brasileros que le daría rumbo definitivo al partido hacía una definición gol a gol.

Pasaje final que tendría a Mateus Martins y Bar con intervenciones claves en ambos arcos, un mini parcial 2:0 para Los Gladiadores con tantos de Bono y Jung para volver a pasar al frente, 24:23, a cinco del final y pelota decisiva para Brasil con el 25 iguales a un minuto por jugar. Monte equivocó el camino, Rodolfo Jung apostó por el juego con 7 jugadores que terminó en el lanzamiento más caliente en la breve historia de Giménez con la Selección Adulta y brazo salvador de Nicolás Bono ante el último -y desesperado- lanzamiento brasileño que sentenció el 26 a 25 y el título albiceleste.

Luego del partido, Nicolás Bono, que fue la gran figura argentina en la final, destacó que “jugamos una muy buena final, sobre todo en defensa”, y subrayó que “todo el equipo estuvo muy bien”.