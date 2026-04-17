17 de abril de 2026 - 17:59

Godoy Cruz va por la recuperación ante San Miguel: hora, TV, formaciones

El Expreso quiere dejar atrás el traspié sufrido el fin de semana pasado, y volver al triunfo en la Primera Nacional.

Godoy Cruz quiere volver a ganar en casa, para seguir en la lucha

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Prensa Godoy Cruz
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Dos triunfos y una derrota marcan los últimos tres compromisos de un Expreso que tendrá como premisa volver a sonreír. La caída ante San Telmo en la Isla Maciel significó un retroceso desde lo deportivo y lo estadístico, en un contexto previo de cierta calma que reinaba en el club. Pero ahora cuenta con una gran chance de enterrar cualquier tipo de fantasmas, y recuperar los puestos de vanguardia en el grupo.

Mariano Toedtli
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Enfrente estará San Miguel, que marcha apenas un punto por debajo en la tabla de posiciones de la Zona A. Es dirigido por el experimentado entrenador del ascenso Gustavo Coleoni, y tiene en sus filas a varios jugadores importantes para la categoría, entre los que se destaca el goleador con pasado en el fútbol mendocino Bruno Nasta.

Por ahora, ambos están en zona de clasificación al reducido por el segundo ascenso separados tan sólo por un punto, lo que es un plus que permite ilusionarse con vivir un partido cargado de emociones para ambos lados y sin demasiada especulación.

Probables formaciones de Godoy Cruz - San Miguel:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

San Miguel: Juan Lungarzo; Damián Adín, Dixon Rentería, Kevin Ceceri, Alexis Cruz; Máximo Oses, Jorge Ferrero, Leandro Desábato, Iván Ramírez; Daniel Juárez, Bruno Nasta. DT: Gustavo Coleoni.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Matías Billone Carpio

Hora: 16.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz vs San Miguel:

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