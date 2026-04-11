Valentino Merlo: la cumbia tiene su nueva estrella

Valentino Merlo tenía 14 años cuando superó los nervios y decidió cantar en un evento del club de su barrio en Rosario . No había coreografía preparada, ni productor detrás, ni estrategia de redes. Solo un chico, un micrófono prestado y la insistencia cariñosa de su abuela Aurora. El video de esa presentación se volvió viral y hasta llegó a manos de Ángel Di María, quien le envió un mensaje diciéndole: "Vi tu video cantando y la verdad que espectacular. Te deseo lo mejor en tu vida." Desde ese día, nada volvió a ser igual.

Ese momento bisagra fue el punto de partida de una de las carreras más vertiginosas de la música popular argentina reciente. Hoy, con apenas 17 años, Valentino Merlo pasó de cantar en eventos locales en Rosario a llenar teatros y participar en festivales masivos como la Fiesta Nacional de la Confluencia y Villa María en 2025.

Este domingo, 12 de abril la nueva figura de la cumbia llega al Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz —Colón 27— como parte de su Gira 2026, con función a las 20 horas y entradas en https://bit.ly/ValentinoMerloenelTeatroPlaza .

Valentino Merlo nació el 24 de enero de 2009 en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Siempre soñó con dedicarse a la música y lo logró gracias al apoyo de su familia. Su historia familiar no es la del artista con recursos y conexiones en la industria: sus padres tenían una pollería y verdulería, algo así como un supermercado chico en el barrio Tablada. Valentino iba con su papá al mercado a las siete de la mañana a comprar verdura, llevaba una agendita para ayudar con las cuentas, y después se iba al colegio.

La música, sin embargo, siempre estuvo. Sus abuelas fueron las primeras en pagar sus clases de canto porque la familia no llegaba a cubrir ese gasto. Le pagaron la academia a los siete años. A los ocho tuvo su primera presentación en un escenario y, cuando bajó, sintió que quería más. Desde ahí supo que ese era su lugar.

Lo que vino después fue silencioso durante años. Valentino seguía cantando, su hermano Tomás componía en secreto, y ninguno de los dos le contaba a casi nadie lo que estaban haciendo. Cuando surgió el tema "Tu foto", escrito por Tomás, los padres lo escucharon por primera vez. "¿Quién lo escribió?", preguntaron. Y Tomy, con mucha vergüenza, dijo: "Yo". Fue un momento crucial en la vida de ambos hermanos.

El video que lo cambió todo

Pero el acontecimiento definitivo llegó en una pileta del Saladillo, el club al que la familia de Valentino iba cada verano. Su abuela le propuso de forma improvisada cantar un tema en el cierre de temporada. Aunque al principio lo dudó, finalmente se animó. "Me filmó mi abuela y otra persona, y eso se viralizó en las redes sociales", recuerda.

El tema "Hoy", que grabó con The La Planta, está por llegar a las 300 millones de reproducciones en YouTube. "Si un día estás sola", junto a Emanero y Big One, va por los 58 millones. "Tu foto", con Q'Lokura, alcanzó las 83 millones de visualizaciones. Los números son difíciles de procesar para cualquier artista consagrado. Para un adolescente de Rosario que hace dos años ayudaba a su mamá a atender el negocio familiar, resultan directamente extraordinarios.

Valentino y compañías

En su incipiente carrera ya tiene colaboraciones con figuras de renombre como Luck Ra, Paulo Londra, Coti Sorokin, Emanero y Big One. Cada uno de esos cruces fue un salto en visibilidad y en credibilidad dentro de la escena. El 12 de septiembre de 2024 lanzó "Princesa", un cuarteto con la participación de los cordobeses Paulo Londra y Luck Ra. Y una grabación suya de "Hoy voy a verte de nuevo" llegó a convertirse en la banda de sonido elegida por la selección argentina para la Copa América 2024.

Meses atrás, Valentino llegó a agotar tres funciones en el Gran Rex. Ahora se enfrenta a su mayor desafío: un recital en el Movistar Arena, que lo convertirá en el solista más joven en presentarse en el estadio de Villa Crespo.

La familia como motor

Detrás de todo ese crecimiento hay una estructura que Valentino no duda en reconocer como el verdadero pilar de su carrera. Tomás, su hermano, compone algunas de sus canciones y se convirtió en su manager. Su padre es el otro eje central: "Mi papá es como el pilar de todo esto, de mi carrera. Todos los días charlamos, nos sentamos en la mesa, planeamos lo que va a ser el proyecto, videoclips, featuring, estudio", contó en una entrevista.

En ese mismo reportaje, Valentino fue directo sobre sus miedos. "A veces tengo ese miedo de que esto se termine y que de un día para el otro la gente no me quiera más. Pero siento que estamos haciendo el trabajo bien." Esa honestidad desconcertante, esa capacidad de hablar desde la vulnerabilidad, es parte de lo que lo diferencia del perfil típico del artista joven de la música urbana.

Cumbia y algo más

Valentino Merlo es el nuevo exponente de la cumbia pop rioplatense, dueño de una voz nítida y con excelentes críticas de sus colegas. Pero encasillarlo solo en la cumbia sería reducirlo. Su repertorio incluye cuarteto, cumbia, melódico, piezas para emocionarse: "es como un show más familiar", describió él mismo. Esa transversalidad es, en parte, la explicación de por qué convoca a públicos tan distintos: desde chicos que lo siguen en TikTok hasta adultos que reconocen en su voz algo de los cantantes de otra época.

Su ídolo declarado, no casualmente, es Abel Pintos. Cuando está tenso o antes de salir a un show se pone los auriculares y escucha a Abel: "Es como un ritual."

Mendoza, siguiente parada

Valentino Merlo enciende la noche en el Teatro Plaza con un show potente para cantar y repasar las canciones de uno de los artistas del momento. La nueva presentación promete ser un recorrido vibrante por todos sus éxitos, incluyendo temas que suman millones de reproducciones en YouTube.

Cuando le preguntaron qué le diría al Valentino de antes, al que estaba en el local de sus padres sin saber si iba a poder vivir de la música, respondió sin dudar: "Que todas las lágrimas, la frustración, todo el sufrimiento y las preocupaciones sirvieron para algo." A 17 años, con el Movistar en el horizonte y Mendoza como próxima escala, parece que recién está empezando a cobrar esa deuda.