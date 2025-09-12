Godoy Cruz recibe a Barracas Central: hora, TV, formaciones

Godoy Cruz hará de local en el Feliciano Gambarte ante Barracas Central, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Clausura de la Liga Profesional.

En el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Godoy Cruz juega ante el siempre complicado Barracas Central. Será este sábado desde las 14.30 horas en el estadio Feliciano Gambarte con el arbitraje de Darío Herrera.

El Expreso llega a este encuentro con la tranquilidad de haber roto la mala racha de 10 partidos sin ganar contando todas las competencias. El triunfo ante Platense por 3 a 1 en Vicente López trajo mucha tranquilidad, y permitió escalar algunas posiciones en la tabla anual. Así, el descenso dio un respiro que vino muy bien para trabajar en el parate por la doble fecha FIFA.

Godoy Cruz El Indio Fernández rompió la paridad con un remate que se clavó en el ángulo calamar. Gentileza Pero no son todas buenas noticias para Walter Ribonetto. A partir de la discutida expulsión ante el Marrón, la joya Santino Andino no podrá estar presente y es la baja de peso que tiene el DT para el armado del equipo.

Para Godoy Cruz será otra chance para obtener su primer triunfo en casa, ya que desde que regresó a la Bodega no ha podido sumar de a tres. Cabe destacar que allí acumula cuatro encuentros, con un empate 0 a 0 con Sarmiento, y derrotas ante Gimnasia de La Plata, Vélez Sarsfield y Atlético Mineiro. Para sumar más datos a esta magra estadística, sólo pudo convertir el gol de Agustín Auzmendi ante el Lobo Platense.

Inauguración Feliciano Gambarte Festejo del club Godoy Cruz Antonio Tomba por la re inauguración del estadio Feliciano Gambarte. Marcelo Rolland / Los Andes El Guapo, en contrapartida, llega envalentonado debido a que acumula cinco presentaciones sin derrotas. Desde aquella goleada sufrida ante la Lepra mendocina por 3 a 0, superó a Banfield, Aldosivi y Newell’s, y empató con Central Córdoba y Defensa y Justicia.