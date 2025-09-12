12 de septiembre de 2025 - 16:30

Godoy Cruz recibe a Barracas Central: hora, TV, formaciones

Godoy Cruz hará de local en el Feliciano Gambarte ante Barracas Central, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Clausura de la Liga Profesional.

Godoy Cruz recibe a Barracas Central por la Liga Profesional

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

sortearan 48 viviendas en una codiciada zona de mendoza: asi son las casas

Sortearán 48 viviendas en una codiciada zona de Mendoza: así son las casas

Por Redacción Sociedad
 Lautaro Lisandro Sosa, de 20 años, falleció en San Luis. Defendía los colores de Huracán de la provincia puntana. 

Dolor en Godoy Cruz: falleció a los 20 años el hermano de Misael Sosa en San Luis

Por Redacción Deportes
Godoy Cruz
El Indio Fernández rompió la paridad con un remate que se clavó en el ángulo calamar.

Pero no son todas buenas noticias para Walter Ribonetto. A partir de la discutida expulsión ante el Marrón, la joya Santino Andino no podrá estar presente y es la baja de peso que tiene el DT para el armado del equipo.

Para Godoy Cruz será otra chance para obtener su primer triunfo en casa, ya que desde que regresó a la Bodega no ha podido sumar de a tres. Cabe destacar que allí acumula cuatro encuentros, con un empate 0 a 0 con Sarmiento, y derrotas ante Gimnasia de La Plata, Vélez Sarsfield y Atlético Mineiro. Para sumar más datos a esta magra estadística, sólo pudo convertir el gol de Agustín Auzmendi ante el Lobo Platense.

Inauguración Feliciano Gambarte
Festejo del club Godoy Cruz Antonio Tomba por la re inauguración del estadio Feliciano Gambarte.

El Guapo, en contrapartida, llega envalentonado debido a que acumula cinco presentaciones sin derrotas. Desde aquella goleada sufrida ante la Lepra mendocina por 3 a 0, superó a Banfield, Aldosivi y Newell’s, y empató con Central Córdoba y Defensa y Justicia.

Posibles formaciones de Godoy Cruz – Barracas Central:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández; Bastián Yañez o Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Gonzalo Morales, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Darío Herrera

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed
