Godoy Cruz pelea por seguir en la cima de la Primera Nacional ante San Telmo: hora, TV, formaciones

El Tomba juega con el Candombero este sábado desde las 15.30 horas, por la fecha 9 de la Primera Nacional.

Godoy Cruz está atravesando un buen momento, y quiere ratificarlo en su visita a San Telmo. Con la cima de la Zona A de la Primera Nacional como principal objetivo, el Tomba juega de visitante este sábado, desde las 15:30 horas.

El equipo de Mariano Toedtli cambió la cara, y ahora todo es optimismo en el Expreso. El operativo Primera División parece estar tomando forma gracias a buenas actuaciones y victorias merecidas. El DT encontró el equipo y las formas, y ahora busca estirar su buen presente.

Una de las principales motivaciones para ir a buscar el triunfo a la Isla Maciel es que los demás competidores por la punta de la tabla de ubicaciones no dan respiro. Deportivo Morón, Colón de Santa Fe, Defensores de Belgrano, el propio Godoy Cruz, y Racing de Córdoba están apretados por tres puntos de distancia, y todos vienen de sumar victorias importantes en las últimas semanas.

Godoy Cruz vs Acasusso El Tomba sumó su segundo triunfo consecutivo en el campeonato, luego de mucho tiempo. Prensa Godoy Cruz Por consiguiente, el DT no puede guardar nada ni especular si quiere retener el lugar de privilegio que alcanzó la última fecha. Así, no se esperan demasiados cambios en el once inicial que superó 2 a 0 a Acassuso en el Gambarte gracias a los goles de Nahuel Ulariaga y Vicente Poggi.

Pero San Telmo no quiere dejarle la tarea fácil al Bodeguero, e irá en busca de la tan necesitada recuperación. Está penúltimo en la tabla, en zona de descenso directo, producto de tan sólo 1 triunfo, 2 empates y 4 derrotas desde que arrancó el 2026. Pero se ilusiona con cambiar la cara a partir de la llegada de su flamante entrenador, el mendocino Marcelo Vázquez.