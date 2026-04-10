10 de abril de 2026 - 17:38

Godoy Cruz pelea por seguir en la cima de la Primera Nacional ante San Telmo: hora, TV, formaciones

El Tomba juega con el Candombero este sábado desde las 15.30 horas, por la fecha 9 de la Primera Nacional.

Godoy Cruz visita a San Telmo por la Primera Nacional

Godoy Cruz visita a San Telmo por la Primera Nacional

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Walter Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Godoy Cruz está atravesando un buen momento, y quiere ratificarlo en su visita a San Telmo. Con la cima de la Zona A de la Primera Nacional como principal objetivo, el Tomba juega de visitante este sábado, desde las 15:30 horas.

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Una de las principales motivaciones para ir a buscar el triunfo a la Isla Maciel es que los demás competidores por la punta de la tabla de ubicaciones no dan respiro. Deportivo Morón, Colón de Santa Fe, Defensores de Belgrano, el propio Godoy Cruz, y Racing de Córdoba están apretados por tres puntos de distancia, y todos vienen de sumar victorias importantes en las últimas semanas.

Pero San Telmo no quiere dejarle la tarea fácil al Bodeguero, e irá en busca de la tan necesitada recuperación. Está penúltimo en la tabla, en zona de descenso directo, producto de tan sólo 1 triunfo, 2 empates y 4 derrotas desde que arrancó el 2026. Pero se ilusiona con cambiar la cara a partir de la llegada de su flamante entrenador, el mendocino Marcelo Vázquez.

El adiestrador cuenta con una amplísima trayectoria en el fútbol de Mendoza y del interior del país, y reemplazó hace dos semanas a Marcelo Perugini. Debutó con derrota por la mínima diferencia ante Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano, pero intentará levantar el ánimo de un plantel golpeado.

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Probables formaciones de San Telmo - Godoy Cruz:

San Telmo: Joaquín Enrico; Leonel Pollacchi, Facundo Roncaglia, Fabián Henríquez, Emanuel Díaz; Juan Ignacio Motroni, Matías Ledesma, Román Gamarra, Javier Iritier; Franco Tisera, Lucas Baldunciel. DT: Marcelo Vázquez.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi; Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Datos del partido:

Estadio: Dr. Osvaldo Francisco Baletto

Árbitro: Javier Delbarba

Hora: 15.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de San Telmo - Godoy Cruz:

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