9 de abril de 2026 - 08:08

Iban en una moto por Godoy Cruz y perdieron el control: murió la acompañante

El incidente ocurrió esta mañana en la zona del corredor Marciano Cantero.

Accidente fatal en Godoy Cruz

Accidente fatal en Godoy Cruz

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Gentileza / X @radiomitremza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una joven de 21 años murió este jueves por la mañana tras un accidente vial en Godoy Cruz, luego de que la motocicleta en la que viajaba derrapara en una rotonda.

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Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió cerca de las 7. Una pareja a bordo de una Motomel 150cc circulaba por Marciano Cantero de sur a norte y, al llegar a la rotonda de Gorriti, su conductor perdió visibilidad de la curva y colisionó con el cordón, provocando la caída de ambos ocupantes sobre el asfalto.

Al llegar al lugar, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató que la acompañante, una mujer de 21 años, presentaba lesiones de extrema gravedad y abundante sangrado. Minutos después, los profesionales confirmaron su fallecimiento en el lugar. La víctima fatal fue identificada como Cintia Natalia Izquierdo (21).

En tanto, el motociclista, un joven de 19, sufrió severos politraumatismos y lesiones en la pierna derecha. Fue trasladado al hospital Central.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que ahora busca determinar las circunstancias del accidente.

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