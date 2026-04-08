Juan Minujín llega a Godoy Cruz para dar una masterclass este jueves: los cupos son limitados

El actor Juan Minujín será el protagonista de un encuentro exclusivo que promete convertirse en una de las citas culturales más atractivas de la agenda mendocina. En un formato íntimo y directo, el intérprete ofrecerá la masterclass "Actuar hoy", un mano a mano con el público en el que compartirá su mirada sobre el trabajo actoral, los desafíos de la profesión y su recorrido en la industria audiovisual argentina.

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La actividad se desarrollará este jueves 9 de abril a las 18.30 en el Teatro Plaza y está dirigida especialmente a actores, actrices, estudiantes de teatro y también al público en general interesado en conocer de cerca los secretos del oficio. Se trata de una jornada arancelada, con cupos limitados, lo que refuerza el carácter exclusivo de la propuesta.

Al finalizar la jornada, los asistentes recibirán un certificado de participación, consolidando la experiencia como una instancia tanto formativa como profesional.

Sería largo contar en detalle la trayectoria de Minujín. Formado en el circuito del teatro independiente, sus primeros pasos estuvieron ligados a una escena alternativa. Ese origen marcó una impronta que luego trasladó a cada uno de sus trabajos.

Su salto a la popularidad llegó con la comedia "Dos más dos". A partir de allí, su presencia en televisión se volvió cada vez más frecuente, con participaciones en ficciones como "Solamente vos" y "Viudas e hijos del rock and roll", que consolidaron su perfil dentro del género.

Sin embargo, fue en 2016 cuando alcanzó un nivel masivo de reconocimiento gracias a su papel en "El marginal", una producción que redefinió los estándares de las series locales y lo posicionó como uno de los actores más intensos y versátiles de su generación.

En los últimos años, Minujín profundizó su presencia en el cine con títulos como "La ira de Dios", "El suplente" y "Matrimillas". Más recientemente, asumió el rol protagónico en la serie "Coppola, el representante".

Una oportunidad para pensar el oficio

Lejos de una clase convencional, el formato masterclass propone una dinámica más cercana, donde la experiencia profesional se convierte en relato y en herramienta. Para quienes transitan el camino de la actuación, pero también para quienes se interesan por los procesos creativos, la cita se presenta como una instancia poco habitual.

Las inscripciones y consultas pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected].