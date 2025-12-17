Gimnasia y Esgrima sigue anunciando movimientos en su plantel

El Lobo se prepara para afrontar la Liga Profesional, y confirmó nuevas bajas respecto al plantel que salió campeón.

Lejos de perder el tiempo, el Lobo ha ido comunicando de manera oficial lo que era un secreto a voces respecto a aquellos que no serán tenidos en cuenta para el futuro cercano. Es cierto que la lista ya se conocía hace algunas semanas de forma extraoficial, pero lo importante es que algunas salidas ya se han comenzado a producir.

Gimnasia y Esgrima le dice adiós a tres campeones: Embed El jugador Gastón Ezquiel Espósito no seguirá en Gimnasia. Llegó a mediados del 2023 a nuestro Club y, tras una estadía que se extendió durante dos años y medio, el futbolista se va con un título y un ascenso. #VamosLobo pic.twitter.com/JFycihkMCb — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) December 15, 2025 En las últimas horas, el que recibió el mensaje de despedida en las redes sociales fue el mediocampista cordobés Lucas Bustos: "Tras un año en Gimnasia, siendo parte del plantel campeón y en donde completó 71 minutos en 6 partidos jugados, el futbolista Lucas Emanuel Bustos no continuará en nuestra Institución. ¡Gracias Lucas, y éxitos en lo que viene!", expresó el Mensana.

Luego le llegó el turno a uno que si tuvo mucha actividad, pero que no continuará luego de dos temporadas donde alternó más buenas que malas. "El jugador Gastón Ezquiel Espósito no seguirá en Gimnasia. Llegó a mediados del 2023 a nuestro Club y, tras una estadía que se extendió durante dos años y medio, el futbolista se va con un título y un ascenso", contaron.

Rodríguez Puch.jfif Rodríguez Puch le dice adiós a Gimnasia y Esgrima Otro que termina su contrato y no renovará es Jeremías Rodríguez Puch. El habilidoso volante cierra dos temporadas y media en la institución del Parque, y buscará nuevos destinos en su camino. El Pituco también le dedicó un mensaje: "Concluyó su contrato con Gimnasia y Esgrima y continuará su carrera en otra institución, poniéndole fin a dos años y medio inolvidables con la Blanquinegra. ¡Gracias por tu talento, Jere, y muchos éxitos!".