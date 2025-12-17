Gimnasia y Esgrima sigue anunciando movimientos en su plantel

Gimnasia y Esgrima le dice adiós a tres campeones:
El jugador Gastón Ezquiel Espósito no seguirá en Gimnasia. Llegó a mediados del 2023 a nuestro Club y, tras una estadía que se extendió durante dos años y medio, el futbolista se va con un título y un ascenso. #VamosLobopic.twitter.com/JFycihkMCb
En las últimas horas, el que recibió el mensaje de despedida en las redes sociales fue el mediocampista cordobés Lucas Bustos: "Tras un año en Gimnasia, siendo parte del plantel campeón y en donde completó 71 minutos en 6 partidos jugados, el futbolista Lucas Emanuel Bustos no continuará en nuestra Institución. ¡Gracias Lucas, y éxitos en lo que viene!", expresó el Mensana.
Luego le llegó el turno a uno que si tuvo mucha actividad, pero que no continuará luego de dos temporadas donde alternó más buenas que malas. "El jugador Gastón Ezquiel Espósito no seguirá en Gimnasia. Llegó a mediados del 2023 a nuestro Club y, tras una estadía que se extendió durante dos años y medio, el futbolista se va con un título y un ascenso", contaron.
Otro que termina su contrato y no renovará es Jeremías Rodríguez Puch. El habilidoso volante cierra dos temporadas y media en la institución del Parque, y buscará nuevos destinos en su camino. El Pituco también le dedicó un mensaje: "Concluyó su contrato con Gimnasia y Esgrima y continuará su carrera en otra institución, poniéndole fin a dos años y medio inolvidables con la Blanquinegra. ¡Gracias por tu talento, Jere, y muchos éxitos!".
En total, las bajas respecto al plantel campeón de la máxima categoría del ascenso nacional son 12: Ismael Cortez, Ignacio Antonio, Federico Torres, Lucas Bustos, Gastón Espósito, Enzo Gaggi, Axel Pozza, Nahuel Barboza, Mario Galeano, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, y Facundo Nadalín.