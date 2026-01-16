16 de enero de 2026 - 15:34

Gimnasia y Esgrima cerró su estadía en Buenos Aires con un amistoso ante Tigre

El Lobo del Parque enfrentó a Tigre en el predio de la AFA en Ezeiza, y cayó por la mínima diferencia. Ahora retornará a Mendoza para esperar el debut.

El Lobo se prepara para el comienzo de la Liga Profesional

Foto:

GyE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El debut en la Liga Profesional está a la vuelta de la esquina para Gimnasia y Esgrima, y la expectativa es cada vez mayor. En ese contexto de ilusión de su gente, el equipo de Ariel Broggi culminó su estadía en Buenos Aires con un amistoso ante Tigre.

Gimnasia y Esgrima - Tigre 2
El Mensana gana rodaje pensando en el torneo

Respecto al trámite, cabe destacar que fue parejo y contó con chances para ambos conjuntos. Sin embargo, el Matador se quedó con triunfo en el primer chico por 1 a 0 gracias al gol de David Romero.

La primera formación que mandó al campo de juego el DT Ariel Broggi fue: Lautaro Petruchi; Juan José Franco, Lautaro Carrera, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Tomás Ortiz, Julián Ceballos, Facundo Lencioni; Valentín Simoni y Santiago Rodríguez. Luego ingresaron Luciano Cingolani, Nahuel Barboza, Luciano Paredes y Esteban Fernández.

Mientras tanto, Tigre formó con todos sus titulares. Los once del entrenador Diego Dabove fueron: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero.

El segundo encuentro terminó empatado:

Gimnasia y Esgrima - Tigre
Gimnasio empató con su equipo suplente

En tanto que el segundo duelo finalizó igualado 0 a 0, con un mix entre jugadores que pelean la titularidad y otros que buscan mostrarse para ser tenidos en cuenta. Allí, Gimnasia salió con: Santiago Roggero; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Martín Úbeda, Fermín Antonini, Esteban Fernández; Luciano Cingolani y Nicolás Ferreyra.

Por su parte, el Matador de Victoria alineó a los siguientes jugadores: Tomás Sultani; Valentín Moreno, Ramón Arias, Juan Villalba, Sebastián Medina; Joaquín Mosqueira, Martín Garay; Manuel Fernández, Santiago López, Ignacio Peluffo; Alfio Oviedo.

Con la disputa del encuentro ante Tigre, Gimnasia y Esgrima finalizó su pretemporada en Buenos Aires, con conclusiones positivas. En las redes sociales, el Lobo contó: "Concluimos una gran pretemporada en Buenos Aires desde el Predio de la AFA, en Ezeiza. Fortalecimos el grupo y trabajamos en las bases físicas y futbolística para afrontar el desafío de la Liga Profesional. ¡Vamos Gimnasia! ¡Vamos nosotros, con todo!".

