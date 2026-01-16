Gimnasia y Esgrima cerró su estadía en Buenos Aires con un amistoso ante Tigre

El debut en la Liga Profesional está a la vuelta de la esquina para Gimnasia y Esgrima , y la expectativa es cada vez mayor. En ese contexto de ilusión de su gente, el equipo de Ariel Broggi culminó su estadía en Buenos Aires con un amistoso ante Tigre .

El enfrentamiento se desarrolló en el predio Lionel Andrés Messi, propiedad de la AFA en Ezeiza , y contó con partidos de dos tiempos de 25 minutos cada uno. Allí, el DT aprovechó para poner en cancha el once inicial que tiene en mente para el comienzo del torneo, con el objetivo de darle rodaje.

Respecto al trámite, cabe destacar que fue parejo y contó con chances para ambos conjuntos. Sin embargo, el Matador se quedó con triunfo en el primer chico por 1 a 0 gracias al gol de David Romero.

La primera formación que mandó al campo de juego el DT Ariel Broggi fue : Lautaro Petruchi; Juan José Franco, Lautaro Carrera, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Tomás Ortiz, Julián Ceballos, Facundo Lencioni; Valentín Simoni y Santiago Rodríguez. Luego ingresaron Luciano Cingolani, Nahuel Barboza, Luciano Paredes y Esteban Fernández.

Mientras tanto, Tigre formó con todos sus titulares . Los once del entrenador Diego Dabove fueron: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero.

El segundo encuentro terminó empatado:

Gimnasia y Esgrima - Tigre Gimnasio empató con su equipo suplente

En tanto que el segundo duelo finalizó igualado 0 a 0, con un mix entre jugadores que pelean la titularidad y otros que buscan mostrarse para ser tenidos en cuenta. Allí, Gimnasia salió con: Santiago Roggero; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Martín Úbeda, Fermín Antonini, Esteban Fernández; Luciano Cingolani y Nicolás Ferreyra.

Por su parte, el Matador de Victoria alineó a los siguientes jugadores: Tomás Sultani; Valentín Moreno, Ramón Arias, Juan Villalba, Sebastián Medina; Joaquín Mosqueira, Martín Garay; Manuel Fernández, Santiago López, Ignacio Peluffo; Alfio Oviedo.

Con la disputa del encuentro ante Tigre, Gimnasia y Esgrima finalizó su pretemporada en Buenos Aires, con conclusiones positivas. En las redes sociales, el Lobo contó: "Concluimos una gran pretemporada en Buenos Aires desde el Predio de la AFA, en Ezeiza. Fortalecimos el grupo y trabajamos en las bases físicas y futbolística para afrontar el desafío de la Liga Profesional. ¡Vamos Gimnasia! ¡Vamos nosotros, con todo!".