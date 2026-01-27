27 de enero de 2026 - 19:43

Futsal: Ya están las fechas de inicio de los campeonatos de FSP

FEFUSA dio a conocer el programa de inicio de las actividades de Futsal para la temporada 2026, la que inicia el 27 de febrero, con la rama varones en Premium

Futsal. Elenco de Andes Talleres campeón del torneo de Apertura de la División Premium se quedó con el título anual

Foto:

León Sánchez
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Todo listo y dispuesto, el ente rector del Futsal mendocino, FEFUSA, entregó la información de que su principal certamen: el FSP ya tiene su fecha de inicio y será el viernes 27 de febrero en su rama masculina y al día siguiente el sábado 28, en su capítulo femenino. Recordemos que los últimos campeones anuales fueron Andes Talleres y Cementista.

Competirán en el de varones: Andes Talleres, Jockey Club, Don Orione, Cementista, Club Alemán, Regatas, COP, Banco Nación, Independiente Rivadavia, Don Bosco, La Colonia-Vistalba, Villa Hipódromo, Municipalidad de San Martín, CUC, Universidad Juan Agustín Maza y Godoy Cruz.

¿Y el Futsal femenino?

En damas competirán los siguientes clubes en FSP: Cementista, Jockey Club, Pacífico, Ujemvi, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján Sport club, Palmira, Municipalidad de Maipú, Gimnasio N°1, San José y Regatas.:

Por Emanuel Cenci