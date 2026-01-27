Futsal: Ya están las fechas de inicio de los campeonatos de FSP

Todo listo y dispuesto, el ente rector del Futsal mendocino, FEFUSA, entregó la información de que su principal certamen: el FSP ya tiene su fecha de inicio y será el viernes 27 de febrero en su rama masculina y al día siguiente el sábado 28, en su capítulo femenino. Recordemos que los últimos campeones anuales fueron Andes Talleres y Cementista.
Competirán en el de varones: Andes Talleres, Jockey Club, Don Orione, Cementista, Club Alemán, Regatas, COP, Banco Nación, Independiente Rivadavia, Don Bosco, La Colonia-Vistalba, Villa Hipódromo, Municipalidad de San Martín, CUC, Universidad Juan Agustín Maza y Godoy Cruz.
¿Y el Futsal femenino?
En damas competirán los siguientes clubes en FSP: Cementista, Jockey Club, Pacífico, Ujemvi, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján Sport club, Palmira, Municipalidad de Maipú, Gimnasio N°1, San José y Regatas.: