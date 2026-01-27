Futsal: Ya están las fechas de inicio de los campeonatos de FSP

Todo listo y dispuesto, el ente rector del Futsal mendocino, FEFUSA, entregó la información de que su principal certamen: el FSP ya tiene su fecha de inicio y será el viernes 27 de febrero en su rama masculina y al día siguiente el sábado 28, en su capítulo femenino. Recordemos que los últimos campeones anuales fueron Andes Talleres y Cementista.