Futsal: Argentina jugará la final ante Brasil

La Selección Argentina de Futsal le ganó 2-0 a Venezuela gracias a los goles de Kevin Arrieta y Lucas Granda y accede al partido final por la Copa América de Futsal 2026.

Una primera parte reñida, aunque con propuesta ofensiva más clara de parte de la Albiceleste, que durante los 10 minutos iniciales obligó al arquero venezolano a convertirse en figura.

Posteriormente, el elenco conducido por Robinson Romero utilizó el recurso de arquero-jugador y emparejó las acciones en cuanto a protagonismo. Pero los últimos minutos fueron nuevamente del equipo de Lucuix, que probó a través del balón detenido y generó peligro, aunque sin romper el cero tras el pitazo que cerró la primera parte.

Complemento con condiciones similares, aunque con Venezuela más punzante en ataque. La Selección Nacional resistió bien los embates y aprovechó los instantes de tenencia para dominar en posesión y buscar mediante construcciones de juego graduales y apelando a los duelos individuales.

Faltando 4 minutos, gracias a la impronta combativa y ganadora albiceleste, Kevin Arrieta y su infalible zurda doblegaron red rival y decretaron el 1-0 para los comandados por Lucuix.

Argentina, entonces, derrotó 2-0 a Venezuela y accede a la gran final de la Copa América nuevamente. La cita será mañana domingo, desde las 17.

¿Cómo formaron?

Argentina: Acosta Lukas, Plaza Agustin, Arrieta Kevin, Claudino Angel, Granda Lucas

Venezuela: Villalobos Gonzalez, Teran Bozo Junior, Viamonte Jesus, Vento Gonzalez Carlos, Briceño Kevin

La previa de Argentina para llegar a semifinales del Futsal

Tras una fase de grupos invicta, con victorias sobre Perú, Ecuador y Paraguay y un empate, ante Uruguay, el equipo argentino, clasificado primero en el Grupo A, enfrentará esta tarde a Venezuela, que llega a esta instancia clasificado segundo por el Grupo B, con victorias ante Colombia, Chile, Bolivia y una caída, ante Brasil.