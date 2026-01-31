31 de enero de 2026 - 18:35

Futsal: Argentina jugará la final ante Brasil

En Paraguay, con goles de Kevin Arrieta y Lucas Granda, la selección nacional de Futsal alcanzó la final de la Copa América de la especialidad.

Futsal. Uno de los festejos del elenco nacional ante Venezuela

Futsal. Uno de los festejos del elenco nacional ante Venezuela

Foto:

AFA
Futsal. En varios pasajes del lance, el equipo nacional imprimió técnica y sobre pasó a su rival de turno.

Futsal. En varios pasajes del lance, el equipo nacional imprimió técnica y sobre pasó a su rival de turno.

Foto:

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Selección Argentina de Futsal le ganó 2-0 a Venezuela gracias a los goles de Kevin Arrieta y Lucas Granda y accede al partido final por la Copa América de Futsal 2026.

Leé además

Futsal. Elenco de Andes Talleres campeón del torneo de Apertura de la División Premium se quedó con el título anual

Futsal: Ya están las fechas de inicio de los campeonatos de FSP

Por Gonzalo Tapia
Futsal. Esta noche de lunes hay clásico rioplatense 

Futsal: Argentina y Uruguay se enfrentarán esta noche por trigésimo tercera vez desde 1996.

Por Gonzalo Tapia

¿Qué pasó ante Los Llaneros?

Una primera parte reñida, aunque con propuesta ofensiva más clara de parte de la Albiceleste, que durante los 10 minutos iniciales obligó al arquero venezolano a convertirse en figura.

Posteriormente, el elenco conducido por Robinson Romero utilizó el recurso de arquero-jugador y emparejó las acciones en cuanto a protagonismo. Pero los últimos minutos fueron nuevamente del equipo de Lucuix, que probó a través del balón detenido y generó peligro, aunque sin romper el cero tras el pitazo que cerró la primera parte.

Complemento con condiciones similares, aunque con Venezuela más punzante en ataque. La Selección Nacional resistió bien los embates y aprovechó los instantes de tenencia para dominar en posesión y buscar mediante construcciones de juego graduales y apelando a los duelos individuales.

Faltando 4 minutos, gracias a la impronta combativa y ganadora albiceleste, Kevin Arrieta y su infalible zurda doblegaron red rival y decretaron el 1-0 para los comandados por Lucuix.

Argentina, entonces, derrotó 2-0 a Venezuela y accede a la gran final de la Copa América nuevamente. La cita será mañana domingo, desde las 17.

¿Cómo formaron?

Argentina: Acosta Lukas, Plaza Agustin, Arrieta Kevin, Claudino Angel, Granda Lucas

Venezuela: Villalobos Gonzalez, Teran Bozo Junior, Viamonte Jesus, Vento Gonzalez Carlos, Briceño Kevin

La previa de Argentina para llegar a semifinales del Futsal

Tras una fase de grupos invicta, con victorias sobre Perú, Ecuador y Paraguay y un empate, ante Uruguay, el equipo argentino, clasificado primero en el Grupo A, enfrentará esta tarde a Venezuela, que llega a esta instancia clasificado segundo por el Grupo B, con victorias ante Colombia, Chile, Bolivia y una caída, ante Brasil.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El conjunto que dirige Matías Lucuix hizo su estreno en el campeonato con una clara victoria.   

Argentina debutó con un triunfo sólido en la Copa América de futsal

Por Redacción Deportes
Vóley. A los chicos argentinos les tocó en la zona a Polonia, Japón y Brasil y deberán jugar en la capital del vecino país.

Vóley: La Selección Argentina tiene sede y partidos para la VNL

Por Gonzalo Tapia
El Lobo buscará la recuperación en Santa Fe, donde este lunes enfrentará a Unión, desde las 22, por la Liga Profesional.

Liga Profesional: Gimnasia y Esgrima, entre el desafío ante Unión y la llegada de nuevos refuerzos

Por Sergio Faria
Tenis. Javier Frana capitán del elenco nacional que empezará a disputar la Copa Davis ante Corea del Sur, en el primer fin de semana de febrero.

Copa Davis: La selección argentina de tenis partió rumbo a Corea del Sur

Por Gonzalo Tapia