Fútbol: La academia del Sporting de Gijón llega a Mendoza

Una conocida empresa organizará en Pueblo Nuevo, Departamento de Guaymallén, un Summer Camp con profesores y técnicos del Real Sporting de Gijón de España. Será entre el 15 al 19 de diciembre y contará con profesores y técnicos del equipo de fútbol español.

Este evento ya se desarrolló con gran éxito el año pasado y promete congregar a muchos juveniles del fútbol de Mendoza.

Una conocida firma mendocina en conjunto con su socio The Futbol.Office empresa radicada en Valencia España organizará la segunda edición del summer camp con más de 180 chicos con el Real Sporting de Gijón.

El Sporting es uno de los clubes más prestigiosos de España, su estadio el Molinón es el más antiguo de ese país y su centro de entrenamiento de Mareo está entre los 8 mejores de España.

El summer camp se realizará en el Pueblo Nuevo Camp en el distrito #GoEast fundado por conocida firma de desarrollos inmobiliarios durante diciembre del 2026.

El proyecto se enfocará en jugadores de 6 a 18 años divididos en 8 categorías masculinas y femeninas. Se trata de un programa de entrenamiento intensivo, en donde se busca mejorar tanto las habilidades motrices de los jugadores, como la técnica con la que se desarrollan en el deporte. La idea es promover el modelo de escuela propio del Sporting de Gijón, tomando así un formato de Nivel Internacional. La premisa es transmitir la filosofía de trabajo llevándola desde el Principado de Asturias, hacia el resto del mundo.

El club español ha hecho una alianza estratégica con el Pueblo Nuevo Football Club como su socio (sede en Argentina) con el objetivo de lograr tanto un enriquecimiento para los jugadores participantes, en el desarrollo de este nuevo Proyecto Internacional.

"En junio de este año fueron enviados 6 chicos de nuestro semillero, FADEP y de Godoy Cruz al Campus Modelo de Mareo, la sede del equipo de primera división del Sporting, donde estuvo en un internado intensivo de 12 días con 20 chicos de todas partes del mundo", señaló Juanchi Giménez Riili, Co Fundador de la empresa radicada en Guaymallén.

"GR en conjunto con el Sporting, va a seleccionar un jugador para participar en el próximo campus en España, mientras que el RSG va a otorgar becas para viajar en el 2027", comentó Pablo Giménez Riili.

El valor de la propuesta será de $ 225.000 (pagaderos en 3 cuotas) "para que sea posible para la mayor cantidad de chicos", aclara Jorge Gil de Pareja, CEO de The Fútbol Office agencia radicada en Valencia.

Para interesados en inscribirse, contactarse con el fotógrafo y periodista Ema Maza al 2616751702 o directamente en las oficinas de Giménez Riili Desarrollos Inmobiliarios en Pueblo Nuevo, Guaymallén.