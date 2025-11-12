12 de noviembre de 2025 - 16:42

CONMEBOL anunció una nueva medida para la final de sus competiciones

El ente rector aplicará el fuera de juego semiautomático en las definiciones de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

CONMEBOL implementará decisiones semiautomáticas&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Luego de una exitosa implementación en la temporada anterior, la Conmebol anunció que el Fuera de Juego Semiautomático volverá a estar presente en las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025. Además, también repetirá la tecnología que permite detectar cuando el balón cruza completamente la línea de gol.

El ente sudamericano confirmó que tanto ambas herramientas, desarrolladas integralmente por la misma confederación, se utilizarán nuevamente con el objetivo de elevar los estándares de justicia y transparencia en el arbitraje.

Cabe destacar que el fuera de juego y la línea de gol semiautomáticas fueron aplicados con éxito en la Final de la Sudamericana 2024 entre Racing y Cruzeiro, en la Final de la Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro, y en la Recopa 2025 que enfrentó a Racing y Botafogo.

Según marcó la Comisión de Árbitros, la implementación de estas tecnologías significó un salto cualitativo en la precisión de las decisiones y redujo notablemente los tiempos de revisión en jugadas polémicas, reforzando la confianza en los sistemas de asistencia arbitral.

La explicación detrás de la nueva tecnología en competiciones CONMEBOL:

image

El funcionamiento del offside semiautomático depende de un complejo sistema técnico: 24 cámaras de alta velocidad instaladas alrededor del estadio, 14 dedicadas a la detección de la línea de gol y 10 al seguimiento del fuera de juego.

Estas cámaras capturan más de 200 cuadros por segundo con una resolución superior a 500 píxeles por metro, procesando en tiempo real la posición de los jugadores y del balón mediante un sistema de seguimiento óptico automatizado. El sistema analiza más de un millón de puntos de datos por segundo, permitiendo determinar con precisión milimétrica cada jugada dudosa.

De esta manera, la Conmebol continúa posicionándose a la vanguardia de la innovación tecnológica en el fútbol mundial. La aplicación sostenida de estas herramientas no sólo buscan garantizar decisiones más rápidas y acertadas, sino también consolidar un arbitraje más transparente, moderno y confiable en las competencias más importantes del continente.

